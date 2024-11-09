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«Барселона» получит более 1,7 млрд евро по контракту с Nike за 14 лет

вчера, 13:25

«Барселона» и американская компания Nike близки к подписанию нового соглашения. Стороны продлят контракт еще на 10 лет.

Договор включает в себя подписной бонус в размере 158 миллионов евро.

Эта сумма должна быть пропорционально распределена по годам действия соглашения. Срок контракта составит 14 лет: 4 года текущего контракта (до 2028 года) и 10 лет нового соглашения (с 2028 по 2038 год). Таким образом, выплата составит примерно 11,28 миллиона евро за сезон.

В общей сложности новый договор принесет «Барселоне» более 1,7 миллиарда евро за весь срок действия соглашения, а в среднем клуб получит 127 миллионов евро за каждый сезон.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:42
Отличная работа Лапорта. Найк тоже не останется в проигрыше от сделки.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:28
должна так же с распределением на 14 лет и делает регулярные выплаты по долгам
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:07, ред.
И при этом Барселона чуть не стала банкротом. Видимо Nike деньги через Месси передавали.
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:08
Для Nike не выгодный контракт
cbyxnawf95t7
cbyxnawf95t7
вчера в 13:53
Маловато, нужно добавить пару млр
112910415
112910415
вчера в 13:49
деньги пригодятся, деньги нужны
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:49
Уже сейчас Барселона должна более миллиарда. Для того, чтобы рассчитаться по долгам этих денег не хватит. Пока кредиторы терпят... Однако, рано или поздно, придётся продавать ведущих игроков. Я думаю, что сейчас самое время продать Ямаля, пока за него готовы платить огромные деньги.
x6zjpfx6z6tm
x6zjpfx6z6tm
вчера в 13:48
Для Барселоны эти деньги не лишние!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:33
Хороший куш для Барсы и вовремя.
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