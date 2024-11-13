«Реал» не собирается увольнять Анчелотти

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вчера, 19:54

продолжит занимать должность главного тренера «Реала».

По данным источника, несмотря на слухи в СМИ , мадридский клуб не собирается увольнять итальянского специалиста.

Во время перерыва на матчи сборных руководство «сливочных» намерено обсудить с Анчелотти январскую трансферную кампанию.