«Реал» не собирается увольнять Анчелотти

Карло Анчелотти продолжит занимать должность главного тренера «Реала».
По данным источника, несмотря на слухи в СМИ, мадридский клуб не собирается увольнять итальянского специалиста.
Во время перерыва на матчи сборных руководство «сливочных» намерено обсудить с Анчелотти январскую трансферную кампанию.
здравый оптимизм и "повышенный", хотел сказать сахар,заменю на
интерес к происходящим событиям, вздобренный адекватным юмором, только так дорогой!
здравый оптимизм и "повышенный", хотел сказать сахар,заменю на
интерес к происходящим событиям, вздобренный адекватным юмором, только так дорогой!
решать будем, а тут смотрите как у нас всё "непросто" - не уволили,
неужели кто то по другому думал,знаю где и кто ,на северо-востоке Испании есть одна маленькая,но гордая птичка...!!!
решать будем, а тут смотрите как у нас всё "непросто" - не уволили,
неужели кто то по другому думал,знаю где и кто ,на северо-востоке Испании есть одна маленькая,но гордая птичка...!!!
Реал будет вот так штормит, пока Перес не найдет равноценную замену Тони Крооса.
даже Беллингем не решение этой проблемы.
пусть у Переса и Анчелотти это будет головной болью.
Реал будет вот так штормит, пока Перес не найдет равноценную замену Тони Крооса.
даже Беллингем не решение этой проблемы.
пусть у Переса и Анчелотти это будет головной болью.
но прямо сейчас уволить тренера - несерьезно.
уволить надо, если Анчи потерял раздевалку, игроки разделились на отдельные кланы....вроде такого еще нет))) и атмосферу раздевалки никто не испортил.
даже Мбаппе)) Винисиус немного раздражен из за черного понедельника.
ну бывает, скроо придет себя.
все поражения по делу, Барса и Милан сделали на классе Реал.
королевская игра намного хуже результатов, но Анчелотти в первую очередь влияет на раздевалку, если его убрать и оставить этих эгоцентричных игроков без такого гранита, как Карло, то можно не надеяться не только на спасение этого сезона, но и на следующие. Реал не может позволить себе тренера-догматика с четкой философией игры, потому что состав выбирает Перес.
именно Перес хотел Мбаппе в свой королевский клуб.
это самое важное, что нужно понимать, поэтому для Реала нужны тренеры-авторитеты, которые могут адаптироваться и дать мотивацию игрокам.
Зидан. Анчелоотти.
других нет.
даже Моуриньо не смог. не говоря про Бенитеса.
но прямо сейчас уволить тренера - несерьезно.
уволить надо, если Анчи потерял раздевалку, игроки разделились на отдельные кланы....вроде такого еще нет))) и атмосферу раздевалки никто не испортил.
даже Мбаппе)) Винисиус немного раздражен из за черного понедельника.
ну бывает, скроо придет себя.
все поражения по делу, Барса и Милан сделали на классе Реал.
королевская игра намного хуже результатов, но Анчелотти в первую очередь влияет на раздевалку, если его убрать и оставить этих эгоцентричных игроков без такого гранита, как Карло, то можно не надеяться не только на спасение этого сезона, но и на следующие. Реал не может позволить себе тренера-догматика с четкой философией игры, потому что состав выбирает Перес.
именно Перес хотел Мбаппе в свой королевский клуб.
это самое важное, что нужно понимать, поэтому для Реала нужны тренеры-авторитеты, которые могут адаптироваться и дать мотивацию игрокам.
Зидан. Анчелоотти.
других нет.
даже Моуриньо не смог. не говоря про Бенитеса.
Футбол Алонсо- прессингующий, энергозататный и несолидный для Реала, играющего в вальяжный, аристократичный футбол. Да и куда ему- без должного опыта и работы в Больших клубах. Перес любит поиграть на нервах.
А вот, возможные трансферы, конечно Реалу не помешали бы, и прежде всего- заменить Рюдигера на грамотного позиционного защитника. Рюдигер явно не справляется в ЦЗ и не только в Реале, но и в сборной.
Футбол Алонсо- прессингующий, энергозататный и несолидный для Реала, играющего в вальяжный, аристократичный футбол. Да и куда ему- без должного опыта и работы в Больших клубах. Перес любит поиграть на нервах.
А вот, возможные трансферы, конечно Реалу не помешали бы, и прежде всего- заменить Рюдигера на грамотного позиционного защитника. Рюдигер явно не справляется в ЦЗ и не только в Реале, но и в сборной.