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«Реал» не собирается увольнять Анчелотти

вчера, 19:54

Карло Анчелотти продолжит занимать должность главного тренера «Реала».

По данным источника, несмотря на слухи в СМИ, мадридский клуб не собирается увольнять итальянского специалиста.

Во время перерыва на матчи сборных руководство «сливочных» намерено обсудить с Анчелотти январскую трансферную кампанию.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:00
он ещё поработает !
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:06
Философски сказано и фоткой подтверждено!!!!!!! Респектище!!!!!!!)))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:34, ред.
...Витя, как бы то ни было, в нашем "подростковом" возрасте, в зоне "повышенного", хотел сказать давление,заменю на внимания, только
здравый оптимизм и "повышенный", хотел сказать сахар,заменю на
интерес к происходящим событиям, вздобренный адекватным юмором, только так дорогой!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:38
Санёк, и где только, ты находишь столько интересных тем??? Талант!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:23, ред.
...какая неожиданная новость! Я тут думал,как теперь с Трампом
решать будем, а тут смотрите как у нас всё "непросто" - не уволили,
неужели кто то по другому думал,знаю где и кто ,на северо-востоке Испании есть одна маленькая,но гордая птичка...!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:57
А мне кажется, что уволят его, все равно. Мбаппе добьется.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:54
и еще...
Реал будет вот так штормит, пока Перес не найдет равноценную замену Тони Крооса.
даже Беллингем не решение этой проблемы.
пусть у Переса и Анчелотти это будет головной болью.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:51
у Реала краткосрочные игровые проблемы. Анчелотти найдет решения.
но прямо сейчас уволить тренера - несерьезно.
уволить надо, если Анчи потерял раздевалку, игроки разделились на отдельные кланы....вроде такого еще нет))) и атмосферу раздевалки никто не испортил.
даже Мбаппе)) Винисиус немного раздражен из за черного понедельника.
ну бывает, скроо придет себя.
все поражения по делу, Барса и Милан сделали на классе Реал.
королевская игра намного хуже результатов, но Анчелотти в первую очередь влияет на раздевалку, если его убрать и оставить этих эгоцентричных игроков без такого гранита, как Карло, то можно не надеяться не только на спасение этого сезона, но и на следующие. Реал не может позволить себе тренера-догматика с четкой философией игры, потому что состав выбирает Перес.
именно Перес хотел Мбаппе в свой королевский клуб.
это самое важное, что нужно понимать, поэтому для Реала нужны тренеры-авторитеты, которые могут адаптироваться и дать мотивацию игрокам.
Зидан. Анчелоотти.
других нет.
даже Моуриньо не смог. не говоря про Бенитеса.
Capral
Capral
вчера в 20:30, ред.
Да ясно было с самого начала. Уволить, мудрого, победоносного тренера, только за поражение от Барсы? Глупость невероятная. Но и неменьшей глупостью, была, якобы, идея пригласить сырого и неопытного Алонсо. Сразу сказал- НЕПРАВДА!!!

Футбол Алонсо- прессингующий, энергозататный и несолидный для Реала, играющего в вальяжный, аристократичный футбол. Да и куда ему- без должного опыта и работы в Больших клубах. Перес любит поиграть на нервах.

А вот, возможные трансферы, конечно Реалу не помешали бы, и прежде всего- заменить Рюдигера на грамотного позиционного защитника. Рюдигер явно не справляется в ЦЗ и не только в Реале, но и в сборной.
протон
протон
вчера в 20:16
Папу Карло увольняли и в прошлом году.
3v5td5xnhu7f
3v5td5xnhu7f
вчера в 20:04
Трубят губошлепы,кабы писать что то,что бы читали
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