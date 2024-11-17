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Около 20 тысяч билетов продано на игру «Динамо» — «Амкал»

вчера, 14:16

В пресс-службе «Динамо» рассказали источнику о количестве реализованных билетов на товарищеский матч с «Амкалом».

Игра пройдёт в воскресенье, 17 ноября, на домашнем стадионе московского клуба «ВТБ Арена». Начало поединка — в 17:00.

На матч «Динамо» — «Амкал» реализовано около 20 000 билетов. При этом продажи активно идут и сегодня, непосредственно перед игрой. У болельщиков ещё есть возможность успеть с покупкой билета.

Напомним, что помимо игры зрителей ожидает топовое шоу и выступление артистов — OG Buda и Cream Soda. Поэтому приходить нужно как минимум за час, чтобы не пропустить концерт.

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Igo0rek
Igo0rek ответ uspu945ps5t5 (раскрыть)
вчера в 16:38
    uspu945ps5t5
    uspu945ps5t5
    вчера в 14:24, ред.
    Второй слог соперничка Динамо исчерпывающе характеризует качество мероприятия. Как говорится, ни убавить, ни прибавить. А вот для наших чудо-комментаторов зато какое раздолье для шедевров типа "нападение Динамо просто вязнет в плотных амкаловых массах у чужих ворот"!
    Гость
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