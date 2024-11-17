Около 20 тысяч билетов продано на игру «Динамо» — «Амкал»

В пресс-службе «Динамо» рассказали источнику о количестве реализованных билетов на товарищеский матч с «Амкалом».

Игра пройдёт в воскресенье, 17 ноября, на домашнем стадионе московского клуба «ВТБ Арена». Начало поединка — в 17:00.

На матч «Динамо» — «Амкал» реализовано около 20 000 билетов. При этом продажи активно идут и сегодня, непосредственно перед игрой. У болельщиков ещё есть возможность успеть с покупкой билета.

Напомним, что помимо игры зрителей ожидает топовое шоу и выступление артистов — OG Buda и Cream Soda. Поэтому приходить нужно как минимум за час, чтобы не пропустить концерт.