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Ещенко заявил, что в будущем хочет возглавить «Спартак»

вчера, 17:08

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что хочет в будущем возглавить «красно-белых».

У меня, естественно, есть мечта в будущем поработать в «Спартаке». В какой роли? Тренера. Сейчас пока начинаю помощником, а дальше посмотрим.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:13
Ещенко заявил, что в будущем хочет возглавить «Спартак»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1393534/eshchenko-andrey-spartak 18.11.2024

- Ну а я хочу возглавить Пенсионный Фонд... Чтобы, наконец-то, найти украденные пенсионные накопления. И мои, и моей жены, и наших умерших родителей...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:36
"Партаки, партаки, партаки,
Я колю даже с левой руки...."
9eyrqhdrkdw5
9eyrqhdrkdw5
вчера в 18:35
А чем он хуже некоторых -ичей?
zg2yxcka7w9x
zg2yxcka7w9x
вчера в 18:05
Не знаю, что он такое курит, но штука сильно забористая
STVA 1
STVA 1 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:45
Точно! Щит и меч ему в руки)))
Futurista
Futurista ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:42
Гладиатор)...
shlomo
shlomo
вчера в 17:41
Мечтать то конечно не вредно... но не настолько же...
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:18
КБ будут выглядеть вот так)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:15
Уже и без тебя очередь выстроилась...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:10
Ребята, да угомонитесь вы уже...)
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