Ещенко заявил, что в будущем хочет возглавить «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» заявил, что хочет в будущем возглавить «красно-белых».

У меня, естественно, есть мечта в будущем поработать в «Спартаке». В какой роли? Тренера. Сейчас пока начинаю помощником, а дальше посмотрим.