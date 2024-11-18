Ещенко заявил, что в будущем хочет возглавить «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что хочет в будущем возглавить «красно-белых».
У меня, естественно, есть мечта в будущем поработать в «Спартаке». В какой роли? Тренера. Сейчас пока начинаю помощником, а дальше посмотрим.
Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что хочет в будущем возглавить «красно-белых».
У меня, естественно, есть мечта в будущем поработать в «Спартаке». В какой роли? Тренера. Сейчас пока начинаю помощником, а дальше посмотрим.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1393534/eshchenko-andrey-spartak 18.11.2024
- Ну а я хочу возглавить Пенсионный Фонд... Чтобы, наконец-то, найти украденные пенсионные накопления. И мои, и моей жены, и наших умерших родителей...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1393534/eshchenko-andrey-spartak 18.11.2024
- Ну а я хочу возглавить Пенсионный Фонд... Чтобы, наконец-то, найти украденные пенсионные накопления. И мои, и моей жены, и наших умерших родителей...
Я колю даже с левой руки...."
Я колю даже с левой руки...."