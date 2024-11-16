Личка поделился ожиданиями от игры с «Амкалом»

Главный тренер «Динамо» высказался о предстоящей контрольной игре с «Амкалом».

Будет ли в матче с «Амкалом» счет 11:0? 100 процентов — нет. У «Амкала» и других клубов из Медиалиги есть неплохие игроки с опытом из профессионального футбола. Завтра будет неровная игра — у нас много молодых футболистов, они впервые будут играть перед 10-15 тысячами болельщиков. Уверен, сыграем хорошо, порадуем зрителей. Для меня важно обойтись без травм.

Есть ли вероятность, что я позову кого-то из игроков «Амкала» на зимние сборы? Честно, я ни одного игрока оттуда не знаю. Я не такой человек, который, увидев первый раз футболиста, думает, что он будет полезен команде. Если тебе нравится игрок, надо за ним следить, и он должен показывать каждый раз хорошую игру. Я не тот, кто будет звать футболиста к себе, увидев его одну хорошую игру. Больше буду следить за своими ребятами.

Что, если мы проиграем «Амкалу»? Это футбол. У нас сейчас идет тренировочный процесс — сегодня и вчера у игроков была достаточно хорошая, интенсивная работа. Может, завтра они выйдут уставшими, но ничего страшного — получат игровую практику. Будут учиться играть уставшими — когда ноги устали, надо думать больше головой.