Де Хеа привлёк внимание сразу нескольких клубов Европы

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вчера, 18:06

Вратарь «Фиорентины» своей игрой в этом сезоне привлёк внимание сразу нескольких клубов, которые хотят заполучить игрока летом 2025 года, когда истечёт его контракт с итальянским клубом.

Испанский вратарь присоединился к «Фиорентине» летом 2024 года в статусе свободного агента. До этого Де Хеа выступал в английском «Манчестер Юнайтед» на протяжении 12 лет, с 2011 года по лето 2023 года, когда игрок и клуб решили не продлевать контракт.

Действующее соглашение с игроком рассчитано до лета 2025 года.