Адвокат допустил, что напавшие на Евсеева могут получить условный срок

Известный российский адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы медиаперсон, прокомментировал источнику возможность получения нападавшими на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева и его помощника Александра Шмарко длительного тюремного срока.
Наказание, прежде всего, зависит от квалификации действий нападавших, а квалификация их действий зависит от их мотива, умысла и целей, которые они ставили перед собой. А также от ряда других обстоятельств, в том числе от степени тяжести вреда, причинённому здоровью. Квалификация может быть абсолютно разной – как непосредственно причинение вреда здоровью лёгкой или средней степени тяжести, это может быть хулиганство с применением оружия, это может быть грабёж или даже разбой, если у потерпевших забрали какие-то вещи, при этом одна статья не исключает другую. Кроме всего прочего, если это дело дойдёт до суда, а у него есть все перспективы дойти до суда, то будет важна позиция потерпевшего и прочие моменты.
Реален ли тот прогноз, который делают в СМИ о том, что нападавшие могут получить до 7 лет? Вполне реален при неблагоприятном развитии событий непосредственно для обвиняемых. При благоприятном развитии событий для них это может быть условное наказание. Делать здесь какие-то прогнозы, не зная всех обстоятельств данного дела будет не совсем правильно, но вариантов развития событий большое множество. Думаю, что решающим фактором будет позиция потерпевшего, особенно учитывая резонанс этой истории. Вероятно, это дело уже стоит на контроле определённой правоохранительной структуры, поэтому здесь есть большой диапазон для финала этой истории.
Приветствую!...при чем здесь ресторан, дружище?)...
Приветствую!...при чем здесь ресторан, дружище?)...