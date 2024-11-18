Адвокат допустил, что напавшие на Евсеева могут получить условный срок

Известный российский адвокат , представляющий интересы медиаперсон, прокомментировал источнику возможность получения нападавшими на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева и его помощника Александра Шмарко длительного тюремного срока.

Наказание, прежде всего, зависит от квалификации действий нападавших, а квалификация их действий зависит от их мотива, умысла и целей, которые они ставили перед собой. А также от ряда других обстоятельств, в том числе от степени тяжести вреда, причинённому здоровью. Квалификация может быть абсолютно разной – как непосредственно причинение вреда здоровью лёгкой или средней степени тяжести, это может быть хулиганство с применением оружия, это может быть грабёж или даже разбой, если у потерпевших забрали какие-то вещи, при этом одна статья не исключает другую. Кроме всего прочего, если это дело дойдёт до суда, а у него есть все перспективы дойти до суда, то будет важна позиция потерпевшего и прочие моменты.