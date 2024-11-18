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Адвокат допустил, что напавшие на Евсеева могут получить условный срок

вчера, 16:46

Известный российский адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы медиаперсон, прокомментировал источнику возможность получения нападавшими на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева и его помощника Александра Шмарко длительного тюремного срока.

Наказание, прежде всего, зависит от квалификации действий нападавших, а квалификация их действий зависит от их мотива, умысла и целей, которые они ставили перед собой. А также от ряда других обстоятельств, в том числе от степени тяжести вреда, причинённому здоровью. Квалификация может быть абсолютно разной – как непосредственно причинение вреда здоровью лёгкой или средней степени тяжести, это может быть хулиганство с применением оружия, это может быть грабёж или даже разбой, если у потерпевших забрали какие-то вещи, при этом одна статья не исключает другую. Кроме всего прочего, если это дело дойдёт до суда, а у него есть все перспективы дойти до суда, то будет важна позиция потерпевшего и прочие моменты.

Реален ли тот прогноз, который делают в СМИ о том, что нападавшие могут получить до 7 лет? Вполне реален при неблагоприятном развитии событий непосредственно для обвиняемых. При благоприятном развитии событий для них это может быть условное наказание. Делать здесь какие-то прогнозы, не зная всех обстоятельств данного дела будет не совсем правильно, но вариантов развития событий большое множество. Думаю, что решающим фактором будет позиция потерпевшего, особенно учитывая резонанс этой истории. Вероятно, это дело уже стоит на контроле определённой правоохранительной структуры, поэтому здесь есть большой диапазон для финала этой истории.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:46
А было бы прикольно узнать, что Евсеев посещает синагогу, и в качестве кого...)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:43
Точно, точно. Я и забыл.
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:42
А Юрия Тишкова в 2003 году тоже нашли мёртвым с резано-колотыми ранами
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:39
А зачем ножом? Можно было просто дунуть- и пистон отлетел бы на 10 метров...)))
Но а если серьезно, кто ж его накажет- он же памятник!!!
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:36
Приветище, Дружище Дорогой!!!
Ну мы не знаем, кто родители, и в состоянии ли они отмазать. Но дело непростое, хотя на первый взгляд- обычная бытовуха хулиганская.

Кстате, я вспомнил советское время, поножовщину и тп. Так вот, после удара ножом, именно так, погиб наш выдающийся бендист московского Динамо Л.Палладий, а также, был тяжело ранен ватерполист московского Динамо Харебов...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:27, ред.
Понятно)...вот тут недавно Месси оскорбил судью...как считаете если бы судья за это ударил Месси ножом, оскорбление было бы смягчающим для судьи обстоятельством?...думаю нет...
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:27, ред.
Доброго Здоровья, Сapral!
По телеку в криминальных новостях уже показали.
Раньше была хохлятская передача "голые и смешные", а тут "пьяные и дерзкие", а как в участке оказались, превратились в "жалких и сопливых". Думаю родители отмажут, а чтобы Евсееву по следакам не ходить, закроют по примирению и дело с концом. В общем возьмут на поруки и отделаются условкой или домашним арестом с принудительными общественно-полезными работами.
протон
протон
вчера в 17:20
Ну то что Евсеев любит выпить это всем известно. Помните то изречение? «На следующее утро бутсы не мог натянуть». Евсеев и Гусев рассказали, как пили пиво перед Уэльсом
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:18
О нет, Дружище!!! Из борделя возвращаться- совсем другое дело!!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:15
Моё Почтение, Маэстро!!!
Ресторан? Ну если я правильно, Евсеев с товарищем возвращались из ресторана. Ну вот, это значит, что оба могли быть выпившими, а это круто меняет дело. Ну а зная Евсеева, даже в трезвом состоянии и как он может ответить, то, что может быть, если он- навеселе... Вот из этого, я и делаю вывод.)))
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:12
Да хоть из борделя)...
протон
протон ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:10
они возвращались в отель из ресторана.
протон
протон
вчера в 17:08
Ладно там перцовка на Евсеева, а тут ножевое ранение Шмарко это уже другая сторона разбирательств. Один то может и условку получить, но он соучастник подельника, а тот кто с холодным оружием, что условку? Может это была одна пьяная компания друзей?
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:04
А еще выяснится, что они тайно посещали синагогу)...
Приветствую!...при чем здесь ресторан, дружище?)...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:03
Какой условный, сразу расстрел !(
протон
протон
вчера в 17:02
 Деяние квалифицируется как покушение на убийство или нанесение различной степени повреждений, с учётом алкогольного опьянения.   ст. 112  или 115. 
Capral
Capral
вчера в 16:58
Условный срок за удар ножом?! Это что в россиийском криминальном кодексе новые законы?! В советское время, за одно только ношение холодного оружия уже был срок, неговоря уже про нанесение увечий!!! Но всё таки, зная характер Евсеева, следовало бы очень детально изучить дело, тем более, Евсеев с товарищем возвращались из ресторана, со всеми вытакающими...
y3xnxbfkwy8b
y3xnxbfkwy8b
вчера в 16:48
Вадик, ну-ка скажи им свою короночку на валлийском!
Гость
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