Карпин: «Сборная Сирии минимум в два раза сильнее, чем Бруней»

Главный тренер сборной России поделился мнением о предстоящем товарищеском матче против сборной Сирии.

Игроков команды соперника мы не оцениваем никогда, смотрим больше за командными действиями. Миллион процентов это по силе и качеству командной игры не Бруней. Команда сильнее и сыграннее, видна работа тренера. Игра будет абсолютно другой, будет намного сложнее. Для этого не надо быть семи пядей во лбу, она как минимум в два раза сильнее по рейтингу. Мы не понимали, как Бруней будет играть, а здесь есть материалы. Понятно, что они выйдут, скорее всего, в четыре защитника, были матчи, где они прессинговали и пытались выходить из обороны за счет коротких передач.