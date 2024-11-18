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Карпин: «Сборная Сирии минимум в два раза сильнее, чем Бруней»

вчера, 19:12
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СирияСирия19:30 Не начался

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о предстоящем товарищеском матче против сборной Сирии.

Игроков команды соперника мы не оцениваем никогда, смотрим больше за командными действиями. Миллион процентов это по силе и качеству командной игры не Бруней. Команда сильнее и сыграннее, видна работа тренера. Игра будет абсолютно другой, будет намного сложнее. Для этого не надо быть семи пядей во лбу, она как минимум в два раза сильнее по рейтингу. Мы не понимали, как Бруней будет играть, а здесь есть материалы. Понятно, что они выйдут, скорее всего, в четыре защитника, были матчи, где они прессинговали и пытались выходить из обороны за счет коротких передач.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:03
Спасибо, В.Г., а то мы не знали об этом. Просветил неразумных.
lotsman
lotsman
вчера в 22:23
Значит немного интересней будет матч.
Сп62
Сп62
вчера в 20:17, ред.
То, что не Бруней, уже хорошо. Хоть какой-то будет интерес.
Capral
Capral
вчера в 19:29
Уже соломку стелит. Значит, 11:0, уже не предвидится...
112910415
112910415
вчера в 19:24
5,5 : 0, и не иначе !
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:16
Ну , что ж, Валера , тогда ждём от нашей сборной 5 голов...)
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