Косметолог подал в суд на Роналду из-за неоплаченного счёта

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вчера, 17:52

Доктор Рошан Равиндран обвинил нападающего «Аль-Насра» в неоплате счета на сумму 40 тысяч фунтов. Португалец должен заплатить за услуги, оказанные в период игры за «Манчестер Юнайтед» в 2021 и 2022 годах.

Косметолог специализируется на ботоксе, филлерах, уходе за кожей и подтяжке бровей.

В иске не упоминается спутница португальца Джорджина Родригес, но указано, что Равиндран работал на Роналду «и членов его семьи и окружения».