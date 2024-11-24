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Косметолог подал в суд на Роналду из-за неоплаченного счёта

вчера, 17:52

Доктор Рошан Равиндран обвинил нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в неоплате счета на сумму 40 тысяч фунтов. Португалец должен заплатить за услуги, оказанные в период игры за «Манчестер Юнайтед» в 2021 и 2022 годах.

Косметолог специализируется на ботоксе, филлерах, уходе за кожей и подтяжке бровей.

В иске не упоминается спутница португальца Джорджина Родригес, но указано, что Равиндран работал на Роналду «и членов его семьи и окружения».

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Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 23:52, ред.
100 пудов косметолог решил попиариться. Типа случайно позабытый чек об оплате услуг, найдётся среди не разобранных бумаг на столе. Извинится конечно. Но главное дело уже сделано - пиар. Короче он не абы кто, а косметолог который работал на семью Роналду ☝️.
Хорошо хоть не додумался об изнасиловании заявить, то-то бы у барсиков на сайте экстаз произошел...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:53
Норм так пропиарился на семействе Роналду 😁 популярность в разы вырастит у косметолога
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:14
давно понятно, почему роналдофаны кричат, что кр7 красивее Месси)))))
наверно, сами идут к косметологу. красота требует жертв.
это мы, некультурные, типа мужчинам достаточно яйца и подмышки мыть.
п.с.
раньше уже ходили слухи про коррекцию лица, и не только, португальца.
но теперь, похоже, роналду спустился дальше ниже и ниже))))))
рекламодатели довольны!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:43
Глупости всякие пишут,делать больше нечего что ли.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:13
Ровшан - "Обещанного (платежа) - три года ждут, а на четвёртый забывают"...)
p6xrzm235326
p6xrzm235326
вчера в 19:06
Рон брови подтянул, а платить не хочет, не красиво.
112910415
112910415
вчера в 18:59
желательно оплачивать услуги косметолога своевременно
adekvat
adekvat
вчера в 18:47
Какой алчный, бедного человека хочет обобрать до липки.
drug01
drug01
вчера в 18:41
Неужели у него нет возможности оплатить услуги...
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:26
Косметолог привлёк к себе внимание...
Как же, ведь ему не заплатил сам Роналду. А что, разве ещё не истёк срок исковой давности? Самое главное это клиенты, а они сейчас попрут к доктору огромными толпами.
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 18:19
Джорджине "работа" не понравилась.. ☝️🤣
memphis
memphis
вчера в 18:03
Хотел сделать упругую опку?
Гость
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