Косметолог подал в суд на Роналду из-за неоплаченного счёта

Доктор Рошан Равиндран обвинил нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в неоплате счета на сумму 40 тысяч фунтов. Португалец должен заплатить за услуги, оказанные в период игры за «Манчестер Юнайтед» в 2021 и 2022 годах.
Косметолог специализируется на ботоксе, филлерах, уходе за кожей и подтяжке бровей.
В иске не упоминается спутница португальца Джорджина Родригес, но указано, что Равиндран работал на Роналду «и членов его семьи и окружения».
Хорошо хоть не додумался об изнасиловании заявить, то-то бы у барсиков на сайте экстаз произошел...
Хорошо хоть не додумался об изнасиловании заявить, то-то бы у барсиков на сайте экстаз произошел...
наверно, сами идут к косметологу. красота требует жертв.
это мы, некультурные, типа мужчинам достаточно яйца и подмышки мыть.
п.с.
раньше уже ходили слухи про коррекцию лица, и не только, португальца.
но теперь, похоже, роналду спустился дальше ниже и ниже))))))
рекламодатели довольны!
наверно, сами идут к косметологу. красота требует жертв.
это мы, некультурные, типа мужчинам достаточно яйца и подмышки мыть.
п.с.
раньше уже ходили слухи про коррекцию лица, и не только, португальца.
но теперь, похоже, роналду спустился дальше ниже и ниже))))))
рекламодатели довольны!
Как же, ведь ему не заплатил сам Роналду. А что, разве ещё не истёк срок исковой давности? Самое главное это клиенты, а они сейчас попрут к доктору огромными толпами.
Как же, ведь ему не заплатил сам Роналду. А что, разве ещё не истёк срок исковой давности? Самое главное это клиенты, а они сейчас попрут к доктору огромными толпами.