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Педри близок к продлению контракта с «Барселоной»

вчера, 14:51

Переговоры о продлении контракта полузащитника сборной Испании Педри с «Барселоной» находятся в финальной стадии. Новое соглашение рассчитано до июня 2030 года.

Напомним, Педри перешёл в «Барселону» из «Лас Пальмаса» в сентябре 2019 года. За каталонцев он сыграл 162 матча (23 гола и 15 ассистов). В текущем сезоне Педри провёл 14 игр в Ла Лиге (3 гола и ассист) и 5 игр в Лиге чемпионов (ассист). Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего центрального полузащитника в 80 миллионов евро.

Ранее Педри рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с «Барселоной».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:53
Молодой, перспективный, Пускай играет...
Гость
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