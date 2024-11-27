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Месси продлит контракт с «Интер Майами» до окончания ЧМ-2026

вчера, 21:07

Нападающий Лионель Месси останется в «Интер Майами».

По данным источника, Лео подпишет новый контракт с клубом до окончания чемпионата мира 2026 года.

Текущее соглашение аргентинца рассчитано до конца декабря 2025 года.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:44
Конечно продлит, кому он еще нужен
протон
протон
вчера в 23:14
Возраст и интенсивность разные вещи, но Месси фору даст любому в топовом клубе Европейского чемпионата.  Человек который поступаемый кислород в организм использует в полную мощность, но тут есть противоположность этому что Мессии критиковали за малоподвижность, но в итоге завершалось ассистами и голами , вот что значит чтение игры и умело подключить себя,  Аршавин кстати напоминал игру Месси и дриблинг и скорость и манера. Была прошлая эпоха Пеле и Марадоны, а нынешняя эпоха этого столетия  будет Месси и  КР, а кто знает вдруг  появится еще какая звезда на футбольном небосклоне.  
311
311
вчера в 23:04
Контракт истекает в декабре 2025, а новый контракт подпишет до конца ЧМ-2026, это как понять вообще? Полгода без контракта будет играть?
shur
shur
вчера в 22:52
..."Барса-2" процветает....!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:08
Аргентина один из главных фаворитов чм 2026.
как бы не замедлялся Месси, но мяч с ним наоборот двигался
в центре осмысленно и шустро.
без него эта сборная выученная, слаженная бегающая, но без креатива.
и тогда аргов многие обыграли.
по теме, Месси амбассадор МЛС. американцы знают что делают.
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 21:59
Ну не в Аравию за деньгами ехать.
Конечно продлит, будет на месте готовиться к ЧМ.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:22, ред.
Видимо готовится для Аргентины 2 победа в финальном матче Чемпионате Мира
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