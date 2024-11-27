Месси продлит контракт с «Интер Майами» до окончания ЧМ-2026

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вчера, 21:07

Нападающий останется в «Интер Майами».

По данным источника, Лео подпишет новый контракт с клубом до окончания чемпионата мира 2026 года.

Текущее соглашение аргентинца рассчитано до конца декабря 2025 года.