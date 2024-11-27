Месси продлит контракт с «Интер Майами» до окончания ЧМ-2026

Нападающий Лионель Месси останется в «Интер Майами».
По данным источника, Лео подпишет новый контракт с клубом до окончания чемпионата мира 2026 года.
Текущее соглашение аргентинца рассчитано до конца декабря 2025 года.
Нападающий Лионель Месси останется в «Интер Майами».
По данным источника, Лео подпишет новый контракт с клубом до окончания чемпионата мира 2026 года.
Текущее соглашение аргентинца рассчитано до конца декабря 2025 года.
как бы не замедлялся Месси, но мяч с ним наоборот двигался
в центре осмысленно и шустро.
без него эта сборная выученная, слаженная бегающая, но без креатива.
и тогда аргов многие обыграли.
по теме, Месси амбассадор МЛС. американцы знают что делают.
как бы не замедлялся Месси, но мяч с ним наоборот двигался
в центре осмысленно и шустро.
без него эта сборная выученная, слаженная бегающая, но без креатива.
и тогда аргов многие обыграли.
по теме, Месси амбассадор МЛС. американцы знают что делают.
Конечно продлит, будет на месте готовиться к ЧМ.
Конечно продлит, будет на месте готовиться к ЧМ.