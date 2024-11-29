Хавбек сборной Испании вспомнил момент с Ямалем на Евро, который его удивил

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вчера, 11:32

29 ноября на Prime Video состоится премьера документального фильма о победе сборной Испании на чемпионате Европы 2024 года.

Фильм предлагает взглянуть изнутри на путь команды к рекордному четвёртому титулу чемпиона Европы. Один из моментов, который привлёк внимание, рассказывает о сцене в автобусе перед полуфинальным матчем с Францией, где вингер «Барселоны» продемонстрировал своё удивительное спокойствие.

В то время как большая часть игроков нервничала перед поединком, 16-летний футболист выбрал совершенно другой подход, чтобы справиться с давлением — он вздремнул по дороге на стадион. Это вызвало удивление у полузащитника , который в интервью сказал следующее:

Мы собирались играть полуфинал чемпионата Европы. Я был напуган до смерти, а он... спал! Но этот парень, как он может заснуть перед таким важным матчем?

В итоге Ямаль сыграл важную роль в полуфинале, забив красивый гол из-за пределов штрафной, который позволил испанцам сравнять счёт на 21-й минуте, а через несколько минут Даниэль Ольмо вывел подопечных Луиса де ла Фуэнте вперёд.