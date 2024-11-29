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Хавбек сборной Испании вспомнил момент с Ямалем на Евро, который его удивил

вчера, 11:32
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

29 ноября на Prime Video состоится премьера документального фильма о победе сборной Испании на чемпионате Европы 2024 года.

Фильм предлагает взглянуть изнутри на путь команды к рекордному четвёртому титулу чемпиона Европы. Один из моментов, который привлёк внимание, рассказывает о сцене в автобусе перед полуфинальным матчем с Францией, где вингер «Барселоны» Ламин Ямаль продемонстрировал своё удивительное спокойствие.

В то время как большая часть игроков нервничала перед поединком, 16-летний футболист выбрал совершенно другой подход, чтобы справиться с давлением — он вздремнул по дороге на стадион. Это вызвало удивление у полузащитника Николаса Уильямса, который в интервью сказал следующее:

Мы собирались играть полуфинал чемпионата Европы. Я был напуган до смерти, а он... спал! Но этот парень, как он может заснуть перед таким важным матчем?

В итоге Ямаль сыграл важную роль в полуфинале, забив красивый гол из-за пределов штрафной, который позволил испанцам сравнять счёт на 21-й минуте, а через несколько минут Даниэль Ольмо вывел подопечных Луиса де ла Фуэнте вперёд.

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Все комментарии
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 14:00, ред.
Спокойствие - самый правильный и короткий путь к величию.. (с)..☝️
6gqqfj8unfrj
6gqqfj8unfrj
вчера в 12:14, ред.
Это ещё что! Вот у нас в сборной был один спящий гигант, так тот прямо на поле как конь в стойле стоя всё время спал и один только дядя Гус мог его иногда добудиться. Но уж если добуживался, то потом этого соню было не остановить!
ewf3rhyfa77j
ewf3rhyfa77j
вчера в 11:58
Он еще не обременен ни титулами, ни большими победами, ни большими деньгами. У него все еще впереди! И молод, и талантлив, и просто молодец.
ne gusta
ne gusta
вчера в 11:46
Ещё в 16 лет такой,бесстрашный.
ykap8uwb5guv
ykap8uwb5guv
вчера в 11:42
Просто Ямал ещё мал, и у него по расписанию был сончас!
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