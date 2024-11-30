ESPN выбрал лучший состав «Барселоны» к 125-летию клуба

ESPN выбрал лучший состав «Барселоны» за всю историю в честь 125-летия клуба.
Вратарь: Виктор Вальдес
Защитники: Даниэль Алвес, Рональд Куман, Карлес Пуйоль
Полузащитники: Хави, Андрес Иньеста, Луис Мирамонтес, Йохан Кройф
Нападающие: Лионель Месси, Ласло Кубала, Роналдиньо
Нападение Месси/ Суарес / Неймар, - одно из лучших нападений не только в истории Барселоны, но и Мира.
По мне, так самое лучшее.
Ну а гениального Рони могли бы в атакующие хавбеки записать..., в компанию к Хави, Иньесте и Кройфу. Ведь по сути Рони из середины поля и вытворял чудеса, тащив мячик вперед.
Нападение Месси/ Суарес / Неймар, - одно из лучших нападений не только в истории Барселоны, но и Мира.
По мне, так самое лучшее.
Ну а гениального Рони могли бы в атакующие хавбеки записать..., в компанию к Хави, Иньесте и Кройфу. Ведь по сути Рони из середины поля и вытворял чудеса, тащив мячик вперед.