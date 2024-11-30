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ESPN выбрал лучший состав «Барселоны» к 125-летию клуба

сегодня, 09:59

ESPN выбрал лучший состав «Барселоны» за всю историю в честь 125-летия клуба.

Вратарь: Виктор Вальдес
Защитники: Даниэль Алвес, Рональд Куман, Карлес Пуйоль
Полузащитники: Хави, Андрес Иньеста, Луис Мирамонтес, Йохан Кройф
Нападающие: Лионель Месси, Ласло Кубала, Роналдиньо

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Все комментарии
shur
shur ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 17:08
...балду собрал,мама дорогая, солидно! Только вот Роналдо чуть больше сливочный чем сине-гранатовый, но подбор хорош,справедливо...!
амурец
амурец
сегодня в 16:44, ред.
Месси включили, а где Неймар и Суарес, Суарес лучший нападающий Барселоны, да и нааерное тер Штеген вратарь то получше
Casa_Nostra
Casa_Nostra ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 16:10
Роналдо за один сезон в Барсе? Это не серьёзно.
Ривалдо, по мне, больше заслуживает попадания в эту сборную, чем предлагаемый некоторыми петушок Неймар.
DXTK
DXTK
сегодня в 15:44
Странно почему схема 3-4-3 когда должно быть 4-3-3 тот же Кройф мог сыграть в центре Нападения, а Месси и Роналдиньо по флангам...... а в центре все же должно быть так...... Бускетс Хави и Иньеста.......

Мой вариант за 30 лет:
ГК...... ....Виктор Вальдес.
Защ..........Эрик Абидаль, Рональд Куман, Карлес Пуйоль, Дани Алвес
Пол......... Бускетс Хави Иньеста.....
Нап...........Ривалдо, Роналдо, Роналдиньо

А тренером моей команды будет.......... Франк Райкард.

Так что я получил хорошую команду и без Месси и Гвардиолы........ думаю в нападении бразильского трио РО РИ РО хватит чтобы разрывать...... ЧМ 2002, каждый из них обладатели золотого мяча.........
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:36
Наши с вами разговоры по этой теме - пустословие. Выбор сделан. И точка.
Casa_Nostra
Casa_Nostra ответ 2vv7f6my7e76 (раскрыть)
сегодня в 14:18
    Casa_Nostra
    Casa_Nostra ответ 2vv7f6my7e76 (раскрыть)
    сегодня в 14:15
    Это крутейший полузащитник своего времени. Легенда Барсы и всего испанского футбола, а также легенда Интера.
    И что, что они в шаге были, но не получили его.
    Вот это вообще бред, что пиковый Бускетс намного круче Родри. Игрок МС гораздо больше умеет на футбольном поле.
    Не Э Г О ИС Т
    Не Э Г О ИС Т
    сегодня в 14:15
    Важную составляющую забыли.. Тренера.. Но вариант здесь только один. Из двух.. Они должны остаться в паре.. Неделимо.. ☝️
    2vv7f6my7e76
    2vv7f6my7e76 ответ Casa_Nostra (раскрыть)
    сегодня в 13:58
    И что? Ты видел игру его? Бускетс Хави Иньеста считаются одной из двух сильнейших связок в полузащите в истории. И Хави и Иньеста были в шаге от зм, если бы не дарили Месси. Да и пиковый бускетс намного круче Родри, я уверен этот миромонтес остался в истории как Родри. Вроде бы хорош, но не выделялся
    shur
    shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 13:51
    ...для меня Рональдиньо,что то сверхестественное,
    раз за век, сошедшее с небес,дриблинг,скорость,изящесво,красота мужская.сто в одном!!! Эстетики через край, если бы не наши пьянки-гуляки и разные ненужные правонарушения....!!!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Casa_Nostra (раскрыть)
    сегодня в 13:47
    ))))))))))) Убедил!!!))))))
    Casa_Nostra
    Casa_Nostra ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 13:30
    Причём тут свечка??? Он в игровом планп петушок.
    За что его ставить в эту сборную, за 3 сезона??? Глупость.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Casa_Nostra (раскрыть)
    сегодня в 13:25, ред.
    Я свечку над Неймаром не держал..., а футбол смотрел.
    Каждому - своё.
    Casa_Nostra
    Casa_Nostra ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 13:18
    По данному игроку моё мнение совпадает с espn. Как вообще можно убрать легенду испанского футбола, обладателя ЗМ, да ещё ради какого-то петушка Неймара.
    ne gusta
    ne gusta
    сегодня в 13:10
    Надо убирать двух Луисов и поставить Неймара и Суареса ставив Рони на атакующего полузащитника.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Casa_Nostra (раскрыть)
    сегодня в 13:08
    Тебе надо, ты и девай. Я выразил свое мнение. Ты пиши своё.
    Casa_Nostra
    Casa_Nostra ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 12:44
    А Луиса Суареса, до Родри единственный испанец получивший ЗМ, куда денешь?
    Casa_Nostra
    Casa_Nostra ответ 6rb3c2nk2fqr (раскрыть)
    сегодня в 12:43
    Такой Луис Суарес! До недавнего времени это был единственный испанец получивший ЗМ.
    6rb3c2nk2fqr
    6rb3c2nk2fqr
    сегодня в 12:34
    Какой еще Ласло кубала и Луис суарес мирамотнес. Щас тут вылезут динозавры и скажут что это легенды и ты не видел их игры. Барса всегда играет в 4-3-3, а значит такая схема должна быть. Вальдес; Дани Алвес-Пуйоль-Куман-Альба; Бускетс Иньеста Хави; Рональдиньо-Суарес-Месси
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 11:24, ред.
    Странный выбор...

    Нападение Месси/ Суарес / Неймар, - одно из лучших нападений не только в истории Барселоны, но и Мира.
    По мне, так самое лучшее.

    Ну а гениального Рони могли бы в атакующие хавбеки записать..., в компанию к Хави, Иньесте и Кройфу. Ведь по сути Рони из середины поля и вытворял чудеса, тащив мячик вперед.
    sv_1969
    sv_1969 ответ s3t8urcn6jdg (раскрыть)
    сегодня в 11:18
    Согласен с Вами! Да и защитников маловато!
    s3t8urcn6jdg
    s3t8urcn6jdg
    сегодня в 11:07
    Вальдес - спорно. Понятно, что вратарь золотой эпохи, титулованный и все такое, но в истории Барсы более куда более сильные и элитные голкиперы
    Barcelona
    Barcelona
    сегодня в 10:59
    Мощный состав!
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 10:21, ред.
    Отличный состав собрали - это точно.
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 10:20
    Всё условно, всё равно болельщики Барсы верят, что лучший состав у них ещё впереди...)))
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