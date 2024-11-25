Начудили игроки обороны «Локомотива» и «Краснодара». Важные разочарования 16-го тура РПЛ

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25 ноября 2024, 15:19

Защитники не щадили напарников.

Вратарь

Илья Лантратов («Локомотив»)

Разгром в дерби начался с чудовищной ошибки голкипера. Лантратов не заметил соперника, выбивая мяч, подарил Угальде первый гол. Дальше Илья лишь считал, сколько забил Манфред. Костариканец создал 5 голов в ворота «Локомотива», четыре результативных удара и один ассист. Не всегда есть претензии к голкиперу, но Лантратов задал тон всему дерби грубой ошибкой.

Защитники

Максим Ненахов («Локомотив»)

Иначе быть не может, Маркиньос чисто разобрался с Ненаховым. Максима заменили на Пиняева в перерыве. Но было уже поздно. Вингер Сергей пытался вернуть «Локомотив» в игру, но ошибки коллег Ненахова на правом фланге продолжились. Самошников не успевал за Маркиньосом, атакующий порыв «Локомотива» перекрыл ещё два гола от «Спартака» в дерби.

Игорь Дивеев ( ЦСКА )

Сначала Дивеев ждал удар Голенкова и отвернулся. Мяч легким рикошетом от плеча защитника отправился в сетку ворот. А чуть позже Игорь помог «Ростову» вырвать победу, организовав второй мяч Голенкова. Дивеев допустил явную ошибку – не сумел выбить мяч, после чего тот оказался у форварда команды Карпина. ЦСКА проиграл дома в снежную погоду.

Жерзино Ньямси («Локомотив»)

Забил плечом, но это не индульгенция. Даже защитники аутсайдеров не имеют права наивно уходить к сопернику, который уже набрал ход, терять линию и оппонентов. Ньямси провел ужасный поединок против «Спартака», его команда пропустила 5 мячей. Жерзино редко радует скучной стабильностью. Линия защиты мешает «Локомотиву» подняться выше.

Сесар Монтес («Локомотив»)

Не сыграл как император. Мексиканец упускал Угальде так часто, что его ошибок в одном дерби со «Спартаком» хватит, чтобы заполнить квоту для ляпов сильного защитника за целый круг. Монтес зря так легковерно относился к забросам мяча на Угальде из глубины поля. Проворный костариканец забил четыре мяча, а Сесар пережил профессиональное поражение.

Лукас Оласа («Краснодар»)

От защитника с вызовами в сборную команду Уругвая ждёшь большего. «Краснодар» вел в непростых погодных условиях против «Химок» в гостях, а затем защита провалила концовку. Именно Оласа упустил форварда Руденко – первый гол. А чуть позже Лукас ударил соперника в штрафной. Так в ворота «Краснодара» назначили пенальти. Получилась ничья 2:2 имени Оласы.

Полузащитники

Алекса Дурасович («Акрон»)

С разницей в три мяча в этом туре проиграли лишь «Акрон» и «Локомотив». Рядом достаточно футболистов «железнодорожников», но они хотя бы сопротивлялись. Опорник Дурасович вместе с защитниками «Акрона» смотрел, как забивает свои голы Даку. И Кабутова позже не остановил, когда правый латераль «Рубина» зарабатывал пенальти после игры руками у «Акрона».

Александр Коваленко («Оренбург»)

Аутсайдер достойно бился с «Зенитом», могли не проиграть. Надеялись огорчить фаворита. Но подставил их бывший игрок петербуржцев. Коваленко в первом тайме заработал две желтые карточки. В первом случае свалил соперника, поскольку проиграл позицию, а во втором оппонента ударил по ноге. Странное поведение хавбека, который сыграл плохо и без карточек.

Аббосбек Файзуллаев ( ЦСКА )

Крутой атакующий полузащитник сбавил. Файзуллаев полтора месяца без голов в РПЛ , узбек работает слабо. У него могут быть удары по воротам, но нет умных последних передач, чтобы ЦСКА забивал важные мячи. «Ростов» сумел перевернуть игру в Москве после агрессивных, но бесплодных попыток атаки «армейцев» забить такой важный второй мяч в поединке.

Нападающие

Джон Кордоба («Краснодар»)

В сложных матчах, как против «Химок», команда Мусаева обожает играть в обидные ничьи. Хотя Газинский проявил характер – забил второй мяч гостей, хозяева сумели сравнять счет в итоге. Ничья «Краснодара» позволила «Зениту» снова возглавить таблицу. Снова можно говорить о реализации Кордобы. У него было 5 ударов, но колумбийский форвард ушел с поля без гола.

Артём Дзюба («Акрон»)

Сохранил место с прошлого тура. Дзюба против «Рубина» проиграл Грицаенко и другим защитникам соперника. У него один удар, один пас на напарника в атаке с выстрелом по воротам, но нет голов и ассистов. «Акрон» проиграл всухую 0:3. Атака без Бакаева смотрелась скованно и слабо. Вингер отсиживал дисквалификацию за красную карточку, а Дзюба без него не справился.

Главный тренер

Михаил Галактионов («Локомотив»)

Была пауза на матчи сборных, но Галактионов не сумел грамотно подготовиться к дерби против «Спартака». Не забываем о персональных ошибках вратаря и защитников, но структурно «Локомотив» ожил лишь после замен. Показали характер, ведь довели счет до 2:3, но дальше последовали голы «Спартака». Угальде стал главным героем, а вот команда Галактионова снова огорчила в защите. Нельзя пропускать пять мячей в московском дерби, когда надеешься бороться за чемпионство.

Провал недели. Игра «Локомотива» в защите

Кроме футболистов москвичей, которые есть выше, можно добавить Баринова. «Спартак» победил слишком легко. У «красно-белых» к героям относятся не только Барко, Маркиньос и Угальде. А вот у «Локомотива» длинный список разочарований. Игра «железнодорожников» в важном дерби неприятно удивила. Победа позволила бы приблизиться к «Краснодару» и второй строчке, а теперь отрыв «горожан» составляет четыре пункта. «Зенит» оторвался от «Локомотива» на пять очков.

Неудача тура. «Краснодар» упустил первое место

Быстро растеряли преимущество. «Зенит» легко мог сыграть вничью против «Оренбурга». Гол Гонду отменили, а Ерохин забил на последних секундах. Но петербуржцы выиграли. А вот «Краснодар», хотя ветеран Газинский хорошо зарядил мяч в сетку, упустили важную победу над «Химками». Скромный соперник дома сравнял счет с пенальти. Конечно, Мусаев имеет право винить своих игроков за персональные ошибки. Но это далеко не первая подобная осечка «Краснодара». Претендент на чемпионство любит глупые мировые. «Зенит» вернулся на вершину.