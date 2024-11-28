Ди Мария вышел на 2-е место по ассистам в матчах Лиги чемпионов

Вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария сделал две голевые передачи в матче с «Монако» (3:2), теперь у него 41 ассист за карьеру в турнире.
Таким образом, 36-летний аргентинец обогнал Лионеля Месси, на счету которого 40 результативных пасов.
Рекордсмен Лиги чемпионов – Криштиану Роналду с 42 ассистами.
и пашет - то глубоко !
и пашет - то глубоко !
Уже в следующей игре Ди Мария может стать лучшим ассистентом в истории ЛЧ. Даже забавно будет посмотреть на реакцию фанатов Роналду, которые много лет козыряли фактом, что Роналду лучший ассистент ЛЧ.
Уже в следующей игре Ди Мария может стать лучшим ассистентом в истории ЛЧ. Даже забавно будет посмотреть на реакцию фанатов Роналду, которые много лет козыряли фактом, что Роналду лучший ассистент ЛЧ.
Удачи!
Удачи!