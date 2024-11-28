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Ди Мария вышел на 2-е место по ассистам в матчах Лиги чемпионов

вчера, 08:48
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 3Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария сделал две голевые передачи в матче с «Монако» (3:2), теперь у него 41 ассист за карьеру в турнире.

Таким образом, 36-летний аргентинец обогнал Лионеля Месси, на счету которого 40 результативных пасов.

Рекордсмен Лиги чемпионов – Криштиану Роналду с 42 ассистами.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:06
а ведь не портит борозды !
и пашет - то глубоко !
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:36
Надо же самого Месси обошёл по результативным передачам в Лиге чемпионов. Скорее всего, в нынешнем розыгрыше, побьёт рекорд Роналду. Представляю, как это напрягает и Лионеля, и Криштиану - ещё бы, такой удар по самолюбию обоих...
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 10:34
Странно.. Про эту новость писали ещё в 22-м.. 🤭
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:45
И Роналду обгонит)) тут вопрос стоит уже в каком матче это произойдет
2k6u4bkzcakf
2k6u4bkzcakf
вчера в 09:18, ред.
В полном порядке, как выясняется, ещё ДиМарик, сразу видно профессионал, а не мбаппэха какая-нибудь беспонтовая
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:11
Если так дело пойдёт то Рону не долго лидировать. Вот печаль то))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 09:05
Вообще-то, Ди Мария сравнялся с Роналду по голевым передачам в ЛЧ. У обоих по 41 голевых передач. В некоторых источниках указано, что у Роналду 42 голевых передач, так это потому что 1 голевая передача была сделана в квалификации ЛЧ и не относится к основному турниру. Также некоторые указывают, что у Роналду 141 голов в ЛЧ, но также 1 гол был забит в квалификации ЛЧ и неправильно суммировать голы. Никто же не суммирует голы в квалификации ЧМ и голы на ЧМ.

Уже в следующей игре Ди Мария может стать лучшим ассистентом в истории ЛЧ. Даже забавно будет посмотреть на реакцию фанатов Роналду, которые много лет козыряли фактом, что Роналду лучший ассистент ЛЧ.
BENFICA
BENFICA
вчера в 09:05
Надеюсь рекорд будет за аргентинцем!
Удачи!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:02
Вот кто , кто а Анхель вообще переживает "вторую футбольную молодость"...)
fpnjptqjc3em
fpnjptqjc3em
вчера в 08:59
Еще немного и станет лучшим, удачи!
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