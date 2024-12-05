«Челси» забил пять голов в ворота «Саутгемптона»

«Саутгемптон» крупно проиграл «Челси» в 14-м туре АПЛ (1:5).
Аксель Дисаси вывел гостей вперед на 7-й минуте, Джо Арибо на 11-й сравнял счет. Кристофер Нкунку забил на 17-й. Нони Мадуеке отличился на 34-й, Коул Палмер отметился на 77-й. Джейдон Санчо поразил ворота соперника на 87-й.
У хозяев поля на 40-й красную карточку получил Джек Стефенс.
«Святые» замыкают таблицу (5 баллов), «синие» идут на 2-м месте (28 очков).
Полагаю, после 3-4 матчей уже видно будет что-то)
Тебя и блюз с победой)
Полагаю, после 3-4 матчей уже видно будет что-то)
Тебя и блюз с победой)
Удаление было справедливой. Руки прочь от волос Кукурельи!)))
Хорошо что Палмер забил, все старались его вывести на ударную позицию.
Только Нкунку удалось. Он тоже молодец! Гол плюс пас записал.
Хорошая игра от синих!
Удаление было справедливой. Руки прочь от волос Кукурельи!)))
Хорошо что Палмер забил, все старались его вывести на ударную позицию.
Только Нкунку удалось. Он тоже молодец! Гол плюс пас записал.
Хорошая игра от синих!