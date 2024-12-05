«Челси» забил пять голов в ворота «Саутгемптона»

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сегодня, 00:30

«Саутгемптон» крупно проиграл «Челси» в 14-м туре АПЛ (1:5).

Аксель Дисаси вывел гостей вперед на 7-й минуте, Джо Арибо на 11-й сравнял счет. Кристофер Нкунку забил на 17-й. Нони Мадуеке отличился на 34-й, Коул Палмер отметился на 77-й. Джейдон Санчо поразил ворота соперника на 87-й.

У хозяев поля на 40-й красную карточку получил Джек Стефенс.

«Святые» замыкают таблицу (5 баллов), «синие» идут на 2-м месте (28 очков).