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«Челси» забил пять голов в ворота «Саутгемптона»

сегодня, 00:30
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон1 : 5Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Саутгемптон» крупно проиграл «Челси» в 14-м туре АПЛ (1:5).

Аксель Дисаси вывел гостей вперед на 7-й минуте, Джо Арибо на 11-й сравнял счет. Кристофер Нкунку забил на 17-й. Нони Мадуеке отличился на 34-й, Коул Палмер отметился на 77-й. Джейдон Санчо поразил ворота соперника на 87-й.

У хозяев поля на 40-й красную карточку получил Джек Стефенс.

«Святые» замыкают таблицу (5 баллов), «синие» идут на 2-м месте (28 очков).

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:43
Челси напомнили ,что они всё таки "аристократы" и им не гоже "болтаться" где то в середине таблицы...
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 01:13
А с дниной-10, что случилось? Что его даже в заявке не оказалось.
allemz
allemz ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 01:08
Привет)
Полагаю, после 3-4 матчей уже видно будет что-то)

Тебя и блюз с победой)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:46
Челси сметает всех...
azkan
azkan ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:45
А то! Привет, тоже мои поздравления. Наконец провало?
azkan
azkan
сегодня в 00:42
С разгромной победой Челси!
Удаление было справедливой. Руки прочь от волос Кукурельи!)))
Хорошо что Палмер забил, все старались его вывести на ударную позицию.
Только Нкунку удалось. Он тоже молодец! Гол плюс пас записал.
Хорошая игра от синих!
allemz
allemz
сегодня в 00:39
Боэли создал машину, может гордиться собой)))))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:32
Пенсионеры избили святых!))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 00:31
Поздравляю Челси с победой!
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