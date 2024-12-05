«Ньюкасл» и «Ливерпуль» сыграли вничью в результативном матче

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сегодня, 00:30

«Ньюкасл» и «Ливерпуль» не выявили победителя в матче 14-го тура АПЛ (3:3).

Александер Исак вывел хозяев пол вперед на 35-й минуте, Кертис Джонс на 50-й сравнял счет. Энтони Гордон вернул «сорокам» преимущество на 62-й, Мохамед Салах вернул равенство на табло на 68-й. На 83-й египтянин оформил дубль. На 90-й отметился Фабиан Шер.

«Сороки» идут на 11-м месте (20 очков), «красные» лидируют (35 баллов).