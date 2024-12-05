«Ньюкасл» и «Ливерпуль» сыграли вничью в результативном матче

«Ньюкасл» и «Ливерпуль» не выявили победителя в матче 14-го тура АПЛ (3:3).
Александер Исак вывел хозяев пол вперед на 35-й минуте, Кертис Джонс на 50-й сравнял счет. Энтони Гордон вернул «сорокам» преимущество на 62-й, Мохамед Салах вернул равенство на табло на 68-й. На 83-й египтянин оформил дубль. На 90-й отметился Фабиан Шер.
«Сороки» идут на 11-м месте (20 очков), «красные» лидируют (35 баллов).
6 голов забили на двоих, да и все штанги перестучали!
На Гордоне ван Дейка надо было наказать.
Сороки смотрелись шикарно в первом тайме. Мне показалось, что Ливерпуль не много уставшими были. Ну а во втором снова забегали и могли и победить. НО Кллехер восстановил равновесие)))
Считаю ничью справедливой! Ньюкасл не заслуживал поражения.
6 голов забили на двоих, да и все штанги перестучали!
На Гордоне ван Дейка надо было наказать.
Сороки смотрелись шикарно в первом тайме. Мне показалось, что Ливерпуль не много уставшими были. Ну а во втором снова забегали и могли и победить. НО Кллехер восстановил равновесие)))
Считаю ничью справедливой! Ньюкасл не заслуживал поражения.