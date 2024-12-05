Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Ньюкасл» и «Ливерпуль» сыграли вничью в результативном матче

сегодня, 00:30
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)3 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ньюкасл» и «Ливерпуль» не выявили победителя в матче 14-го тура АПЛ (3:3).

Александер Исак вывел хозяев пол вперед на 35-й минуте, Кертис Джонс на 50-й сравнял счет. Энтони Гордон вернул «сорокам» преимущество на 62-й, Мохамед Салах вернул равенство на табло на 68-й. На 83-й египтянин оформил дубль. На 90-й отметился Фабиан Шер.

«Сороки» идут на 11-м месте (20 очков), «красные» лидируют (35 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Челси» забил пять голов в ворота «Саутгемптона»
Сегодня, 00:30
«Манчестер Сити» разгромил «Ноттингем Форест»
Сегодня, 00:25
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерпел поражение в матче Лиги чемпионов АФК
Вчера, 17:30
«Милан» разгромил «Сассуоло» в игре Кубка Италии
Вчера, 00:52
«Бавария» в меньшинстве уступила «Байеру» и вылетела из Кубка Германии
Вчера, 00:42
«Барселона» в гостях нанесла крупное поражение «Мальорке»
03 декабря
Сортировать
Все комментарии
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 01:18
Ливерпулю надо над покупкой Исака подумать, а Нуньеза отправить на ...
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 01:11
Лучшая лига Мира, как всегда дырявейшая оборона. Убогий вратарь Убогий нап Ливерпуля, который по воротам не может попасть.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 00:54
Что то Слот вообще не замечает Эндо. Гравенберх ведь не железный.
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:53
Володя, я вот никогда не понимал понятия "багаж" предыдущего тренера. Тем более, Клоппа давно уже нет в команде, это первое. А второе, на багаже бывшего тренера можно протянуть несколько месяцев, если физика была хорошо заложена. Но всё равно, потом, новый тренер ставит свою игру, многое меняет и тп. О каком багаже Клоппа может идти речь? К тому же, я не представляю, как и что, мог после себя оставить "убитый" Клопп? Разве что, только негатив...
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 00:46
Келлехер впервые на моей памяти очень слабо сыграл. Первый и третий гол должен был затащить. Еще слабее сыграл Гомес. Джо в роли ЦЗ-тихий ужас! Без Конате будет тяжело в ближайшее время
allemz
allemz
сегодня в 00:41
Багаж Клоппа велик, но Слот долго на нем не протянет, надо уже начинать работать!
Capral
Capral
сегодня в 00:40
Не часто смотрю игры Ливера, но, чтобы так безобразно играть в обороне... Столько передач за спину обороне Ливера, столько проникающий передач. В атаке всё понятно- Салах ожил после ухода Клоппа, просто Волшебник. Не сомневался в победе Ливера, но с обороной надо что-то делать. Причем, что любопытно, на протяжении всей игры эти передачи НК проходили совершенно бесприпятственно. Ну и НК, конечно очень понравился- и культурой пасой, и обостряющими передачами. Но в защите, как и соперник- недоиграли... Вобщем, потерянные Ливером два очка, но точно- не на ровном месте.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 00:39
Очень тяжёлый матч. После двух матчей подряд с топами это неудивительно.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 00:38
Отличный матч.. ☝️👏
azkan
azkan
сегодня в 00:38
Шикарный огненный матч выдали соперники!
6 голов забили на двоих, да и все штанги перестучали!
На Гордоне ван Дейка надо было наказать.
Сороки смотрелись шикарно в первом тайме. Мне показалось, что Ливерпуль не много уставшими были. Ну а во втором снова забегали и могли и победить. НО Кллехер восстановил равновесие)))
Считаю ничью справедливой! Ньюкасл не заслуживал поражения.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 00:33
Жаль, что арбитр не дал Ньсюкаслу завершить атаку. Там 2 на 2 выход был. Что касается матча, справедливый счет. Я же говорил, что Ливерпуль потеряет очки. Никто не может всё время выигрывать. Правда, я не ожидал, что так быстро.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:31
Ух ты, тут видимо было весело!)) для интриги в АПЛ хороший результат!))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 