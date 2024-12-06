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Венгер станцевал в прямом эфире во время жеребьёвки Клубного ЧМ

вчера, 11:59

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер станцевал в прямом эфире на телевидении во время жеребьёвки Клубного чемпионата мира.

Француз является руководителем отдела развития мирового футбола ФИФА и присутствовал на церемонии.

Когда трансляция жеребьёвки переместилась в студию в центре Майами, ведущая Ана Юрка представила нескольких гостей, включая звезду латинской поп-музыки Викину.

Вскоре Юрка пригласила Венгера станцевать, добавив: «Мистер, идите сюда, вы мне обещали». Экс-рулевой «канониров» в шутку попытался убежать, но в итоге сделал несколько движений.

Венгер станцевал в прямом эфире во время жеребьёвки Клубного ЧМ

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Все комментарии
t8rv2jfm8t73
t8rv2jfm8t73
вчера в 13:07
За арабское немеряное бабло даже деда Сеня готов отплясывать, причём если надо, то и в пуховике, ушанке, с гармошкой и вприсядку
311
311
вчера в 12:38
Арсен даже помолодел после Арсенала
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:11
Арсен станцевал с Юркой))) Молодец!))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:01
Раз обещал - надо исполнять...
Гость
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