Венгер станцевал в прямом эфире во время жеребьёвки Клубного ЧМ

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вчера, 11:59

Бывший главный тренер «Арсенала» станцевал в прямом эфире на телевидении во время жеребьёвки Клубного чемпионата мира.

Француз является руководителем отдела развития мирового футбола ФИФА и присутствовал на церемонии.

Когда трансляция жеребьёвки переместилась в студию в центре Майами, ведущая Ана Юрка представила нескольких гостей, включая звезду латинской поп-музыки Викину.

Вскоре Юрка пригласила Венгера станцевать, добавив: «Мистер, идите сюда, вы мне обещали». Экс-рулевой «канониров» в шутку попытался убежать, но в итоге сделал несколько движений.