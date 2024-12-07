Отказались от лучшего бомбардира Серии А – и разобрали «Милан». В чемпионате Италии сменился лидер

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07 декабря 2024, 11:14

Убрали «россонери» двумя стандартами.

Бергамаски пошли на эксперимент

Команда выходит на пик и показывает отличный футбол – это наслаивается на спад «Наполи», поэтому появился реальный шанс вырваться в лидеры чемпионата. Между тем на пути «Аталанты» к лидерству стоял «Милан». Сыграть предстояло без лучшего тренера чемпионата в ноябре – Гасперини пропускал матч из-за удаления.

Бергамаски решили изменить расстановку. В большинстве случаев они использовали схему «3-4-2-1» с Ретеги на острие. Был и другой вариант – «3-4-1-2». Эта формация нужна, чтобы использовать Пашалича в качестве «десятки». И тогда в пару с Ретеги вставал Лукман. Против «Милана» вышли с двумя форвардами – но пошли на эксперимент и оставили Матео на скамейке. Странно это потому, что форвард – лучший бомбардир команды и всего чемпионата. Бергамаски, по сути, отказались от своей главной функции в атаке. Пашалич всё так же играл «десятку», а в связке с Лукманом вышел де Кетеларе.

Ответ на высочайшее давление – быстрые атаки

Успех «Милана» зависел от того, насколько хорошо они справятся с козырями бергамасков – отлаженной игровой структурой и персональным прессингом. По крайней мере, в первом тайме им это удавалось. Хозяева чаще находились на мяче, но такой сценарий «россонери» устраивал. Им было комфортнее проводить быстрые атаки за счёт своих реактивных флангов – и остроту удавалось создавать, когда игроки проходили прессинг передачами в касание.

В быстрой атаке Мората забил на шестой минуте. И этот гол мог вывести «Милан» вперёд – не повезло, что Альваро оказался в офсайде. Но свой мяч испанец нашёл позже – на 22-й минуте. И это снова был быстрый выпад – Тео Эрнандес отдал Леау на ход, тот выиграл забег у Беллановы и переправил в касание на дальнюю штангу. На таких скоростях в обороне «Аталанты» появились пробелы – Альваро пробил без сопротивления.

«Милан» пытался закрыть форвардов – но оба провели топ-матч

Не справились ни с Шарлем, ни с Адемолой. Оба провели игру на высоком уровне, хотя не всегда были заметны. У обоих – по голу. Де Кетеларе открыл счёт в матче, перевисев защитника соперника у дальней штанги. А Лумкан стал автором победного гола в концовке встречи.

При этом польза от них не ограничилась этим. По обоим «россонери» играли довольно плотно. На Лукмана регулярно выдвигался либо Муса, либо Эмерсон. Играли на грани, иногда это приводило к фолам. Так бергамаски и заработали штрафной, с которого забил де Кетеларе. Шарль тоже хорошо играл даже под давлением, плюс шёл в обводку, выигрывал единоборства, опускался для продвижения мяча. Был не так уж заметен – но ключевое для результата действие совершил.

«Аталанта» стерилизовала владение соперника

По итогам матча Паулу Фонсека сокрушался:

Во втором тайме мы недостаточно снабжали мячами форвардов, Рафа [Леау] и Мората были изолированы. В итоге мы проиграли из-за двух стандартов. Первый тайм был очень хорошим, но во втором у нас не было взаимодействия с форвардами. Думаю, сегодня мы заслуживали большего. Тяжело принять два пропущенных со стандарта гола.

Наставник «Милана» лукавит – он делает акцент на двух голах со стандартов, но на деле команда проиграла из-за умного давления соперника. Во втором тайме «Аталанта» зажала их в тиски. «Милан» лишили их быстрых атак – если ранее получалось проходить оборону бергамасков на скорости, то теперь «россонери» просто отдавали мяч и «запирали» на их же половине. Защитники пасовали друг другу – и не могли «разжать пружину» из-за плотной опеки от соперника. Это и привело к тому, что «Аталанта» продолжала нагнетать, пока миланцы искали хоть какой-то способ выйти на удар.

Резюмируя, разрыв в счёте минимальный, как и во владении – но это не отражает характера встречи. На деле «россонери» связали по рукам и ногам, лишив их по-настоящему острых моментов.

Не самый яркий матч – на помощь пришли стандарты

Стоит вернуться к вопросу выбора состава. Лучший бомбардир чемпионата и соответственно команды Матео Ретеги (12 голов в 14 матчах) остался в запасе. Это сказалось на характере матча – просела реализация. При том, что бергамаски нанесли 17 ударов по воротам «Милана», оба их гола пришли со стандартов.

Мяч де Кетеларе – результат подачи со штрафного, который заработал Лукман. Гол Лукмана – грамотно использованный угловой (подача на Колашинаца и его скидка на дальнюю). Хотя это можно считать и за заслугу. У бергамасков достаточно обширный арсенал, чтобы даже без Ретеги забивать голы.

В Серии А новый лидер как минимум до понедельника

Обстановка в чемпионате только накаляется – становится только интереснее. До этого лидировал «Наполи» – и без того неожиданный претендент на чемпионство здорово начал сезон и воспользовался просадкой «Интера». Правда, потом в столкновениях с «Аталантой» и теми же «нерадзурри» набрал только один балл.

Этим бергамаски отлично воспользовались – сократили отставание и теперь наступают сопернику на пятки. Любая осечка будет стоить неаполитанцам первого места. И пока что в лидеры вырвалась как раз банда Гасперини. С 34 очками после 15 туров они занимают первое место как минимум до понедельника – тогда «Наполи» предстоит сыграть против «Лацио». Учитывая форму римлян и их недавнюю победу над «Наполи» в Кубке, команда Конте – точно не фаворит.