Спортивный директор «Ростова» ответил на вопрос о кризисе в команде

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин после игры с «Крыльями Советов» в РПЛ (3:1) высказался о кризисе в команде.
Хороший матч с «Крыльями Советов». Закончился ли у «Ростова»» кризис? О кризисе говорили только некоторые журналисты и эксперты. Команда как играла, так и играет.
В чем была тогда проблема? Не было результата, не могли забить, легко пропускали. Бегали столько же, борьбу выигрывали также. Не залетал мяч в ворота. Не знаю, возможно, были какие-то магнитные бури. (Улыбается.)
«Ростов» выходит из отпуска в январе, уже календарь игрокам дали, напутственные слова тренер сказал.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!