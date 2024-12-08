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Спортивный директор «Ростова» ответил на вопрос о кризисе в команде

вчера, 15:21

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин после игры с «Крыльями Советов» в РПЛ (3:1) высказался о кризисе в команде.

Хороший матч с «Крыльями Советов». Закончился ли у «Ростова»» кризис? О кризисе говорили только некоторые журналисты и эксперты. Команда как играла, так и играет.

В чем была тогда проблема? Не было результата, не могли забить, легко пропускали. Бегали столько же, борьбу выигрывали также. Не залетал мяч в ворота. Не знаю, возможно, были какие-то магнитные бури. (Улыбается.)

«Ростов» выходит из отпуска в январе, уже календарь игрокам дали, напутственные слова тренер сказал.

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Все комментарии
KSY24
KSY24
вчера в 18:04
Валераверим !!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:21
Ростов стабильно в середине турнирной таблице.... ниже не упадет да и вверх особо не получится двигаться.
Аксинья
Аксинья
вчера в 17:16
Спады бывают у каждой команды...Великий Зенит дважды проиграл на финише года и отнюдь не российским топчикам, Локомотив пошёл под откос и даже Краснодар после великолепной серии побед застопорил...Главное что Ростов окончил игры перед зимней паузой очень хорошо и это радует.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:55, ред.
Нет никакого кризиса у фк Ростов ни в игре, ни в составе. Если и есть кризис, то только в недостаточном количестве финансов, чтобы составить достойную конкуренцию командам из обеих столиц и соседям с юга. Боюсь, что по этой причине придётся кого-то из своих россиян продать не в зимнее, так в летнее трансферное окно. По слухам агентов интерес есть к Глебову и Голенкову и, если по ним поступят достойные предложения, высока вероятность, что они уйдут из клуба. А клуб так и будет числиться в твёрдых середняках и ниже десятого наверняка не опустится.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:16
Может быть и так... Только все время на нервах нельзя, ведь получалось же у Бердыева без истерик. А при нем Ростов играл с европейскими топ-клубами... И как играл... Сравнение не в пользу Карпина...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:52
А может такая его нервозность и взбаломошность и есть причина успеха Ростова. Состав то у них в целом неплохой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:52
Хорошего отдыха и не растолстеть на НГ!...
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:49
Главная проблема Ростова Карпин - то, что можно сделать спокойно, он делает на нервах А ещё у него комплекс Спартака и завышенная самооценка. А вообще, Ростов хорошая команда и заслуга в этом не только тренера.
ABir
ABir
вчера в 15:37
Кризис иногда нагнетает Карпин своими высказываниями о возможной отставке
Infirit
Infirit
вчера в 15:29
Проблемы были, но, очевидно, их решили.
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