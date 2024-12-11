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«Байер» минимально обыграл «Интер» в поединке Лиги чемпионов

сегодня, 00:54
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)1 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Байер» выиграл у «Интера» в 6-м туре Лиги чемпионов (1:0).

Гол забил Норди Мукиеле на 90-й минуте.

После этой игры оба коллектива идут в верхней части таблицы.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:55
Байер умеет собраться в нужный момент ...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:50
Интер оказался не готов к игре...
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:20
У Дортмунда была совсем другая игра. Терзич играл в экономрежиме, с полной концентрацией- ни шага вправа, ни шага влево, ничего лишнего в игре, буквально по секундам!!! У него игра была, расчитана, исключительно на немецкий порядок во всём, ничего лишнего!!!

У Алонсо другой футбол- полностью противоположный. Игра страшно интенсивная и прессингующая, а такой футбол на долго не хватит... Тем более и в Бундесе, и в ЛЧ- это будет сделать очень тяжело. К тому же, я слыхал, несколько ведущих игроков могут покинуть команду... Ну не знаю, на мой взгляд, Байер не похож на победителя ЛЧ. Поживем, увидим.)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:11
Раз БД в прошлом сезоне смог, то и Байер имеет шансы на это)) смотря какая сетка будет, ну и конечно немного везения
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:09
Не дойдут.)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:00
рад, что Байер все таки дожал Интер. это не футбол, а откровенный автобус от Индзаги. и это не первый раз.
с МанСити все получилось по нулям.
сегодня Индзаги получил по носу.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:55
Добили в конце!) с победой немцев, может опять до финала дойдут?)
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