«Байер» минимально обыграл «Интер» в поединке Лиги чемпионов

«Байер» выиграл у «Интера» в 6-м туре Лиги чемпионов (1:0).
Гол забил Норди Мукиеле на 90-й минуте.
После этой игры оба коллектива идут в верхней части таблицы.
«Байер» выиграл у «Интера» в 6-м туре Лиги чемпионов (1:0).
Гол забил Норди Мукиеле на 90-й минуте.
После этой игры оба коллектива идут в верхней части таблицы.
У Алонсо другой футбол- полностью противоположный. Игра страшно интенсивная и прессингующая, а такой футбол на долго не хватит... Тем более и в Бундесе, и в ЛЧ- это будет сделать очень тяжело. К тому же, я слыхал, несколько ведущих игроков могут покинуть команду... Ну не знаю, на мой взгляд, Байер не похож на победителя ЛЧ. Поживем, увидим.)))
У Алонсо другой футбол- полностью противоположный. Игра страшно интенсивная и прессингующая, а такой футбол на долго не хватит... Тем более и в Бундесе, и в ЛЧ- это будет сделать очень тяжело. К тому же, я слыхал, несколько ведущих игроков могут покинуть команду... Ну не знаю, на мой взгляд, Байер не похож на победителя ЛЧ. Поживем, увидим.)))