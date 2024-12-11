«Реал» переиграл «Аталанту» в матче Лиги чемпионов

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сегодня, 00:54

«Аталанта» уступила «Реалу» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:3).

Килиан Мбаппе вывел гостей вперед на 10-й минуте, Шарль де Кетеларе на 45+2-й реализовал пенальти и сравнял счет. Винисиус Жуниор на 56-й вернул «сливочным» преимущество, Джуд Беллингем закрепил успех команды на 59-й. Адемола Лукман на 65-й сократил отставание в счете.

Оба коллектива находятся в средней части общей таблицы.