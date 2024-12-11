«Реал» переиграл «Аталанту» в матче Лиги чемпионов

«Аталанта» уступила «Реалу» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:3).
Килиан Мбаппе вывел гостей вперед на 10-й минуте, Шарль де Кетеларе на 45+2-й реализовал пенальти и сравнял счет. Винисиус Жуниор на 56-й вернул «сливочным» преимущество, Джуд Беллингем закрепил успех команды на 59-й. Адемола Лукман на 65-й сократил отставание в счете.
Оба коллектива находятся в средней части общей таблицы.
Ну а Реал..., он и в Африке Реал. Даже с голой линией защиты, за счет Кили, Вини и Джуда..., просто на индивидуальном мастерстве взяли верх над симпатичной, но дубоватой Аталантой.
Отдельно хочу отметить гол Кили. Великолепный голешник, скорость и техника подработки мяча под удар, которые мне напомнили великого Зубастика на пике. Жаль Мбаппе, что травму получил. Уж не знаю что на личном фронте между Килей и Вини, но в футбольном смысле видно, что француз и бразил - на одной волне и с течением времени точно сыграются.
Хотелось бы ещё выделить Диаса и Себальоса, - много черновой работы в центре ребята выполнили. Очень много. Без них, за счёт физухи Аталанта, думаю, вполне могла додавить Мадрид. Федя Верде тоже был хорош, однако браковал он сёдня поболе (не знаю, с чем связано)
P.S. Реал и болел клуба с очень трудной победой. Мастерство, как говорится, не пропьёшь, хотя оборона на сегодня - просто дыра. Бавария, МС, Барселона и Ливерпуль накидают полную авоську без Менди и Карвахаля (имхо).
Ну а Реал..., он и в Африке Реал. Даже с голой линией защиты, за счет Кили, Вини и Джуда..., просто на индивидуальном мастерстве взяли верх над симпатичной, но дубоватой Аталантой.
Отдельно хочу отметить гол Кили. Великолепный голешник, скорость и техника подработки мяча под удар, которые мне напомнили великого Зубастика на пике. Жаль Мбаппе, что травму получил. Уж не знаю что на личном фронте между Килей и Вини, но в футбольном смысле видно, что француз и бразил - на одной волне и с течением времени точно сыграются.
Хотелось бы ещё выделить Диаса и Себальоса, - много черновой работы в центре ребята выполнили. Очень много. Без них, за счёт физухи Аталанта, думаю, вполне могла додавить Мадрид. Федя Верде тоже был хорош, однако браковал он сёдня поболе (не знаю, с чем связано)
P.S. Реал и болел клуба с очень трудной победой. Мастерство, как говорится, не пропьёшь, хотя оборона на сегодня - просто дыра. Бавария, МС, Барселона и Ливерпуль накидают полную авоську без Менди и Карвахаля (имхо).
Зачем пожарник Тчуамени в защите,который обсалютно обделён футбольным интелектом наравне с Менди,когда есть с ходу очень прилично заигравший Асенсио.Зачем выпускать Родриго который обсалютно не в форме после травмы,вместо набравшего ход Гюлера.Много вопросов и мало ответов.
Зачем пожарник Тчуамени в защите,который обсалютно обделён футбольным интелектом наравне с Менди,когда есть с ходу очень прилично заигравший Асенсио.Зачем выпускать Родриго который обсалютно не в форме после травмы,вместо набравшего ход Гюлера.Много вопросов и мало ответов.