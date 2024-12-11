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«Реал» переиграл «Аталанту» в матче Лиги чемпионов

сегодня, 00:54
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)2 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Аталанта» уступила «Реалу» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:3).

Килиан Мбаппе вывел гостей вперед на 10-й минуте, Шарль де Кетеларе на 45+2-й реализовал пенальти и сравнял счет. Винисиус Жуниор на 56-й вернул «сливочным» преимущество, Джуд Беллингем закрепил успех команды на 59-й. Адемола Лукман на 65-й сократил отставание в счете.

Оба коллектива находятся в средней части общей таблицы.

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Все комментарии
fue74ycgkqnf
fue74ycgkqnf
сегодня в 07:16
Ожидаемо весёлый матч получился в Бергамо
ghskuv9w5py4
ghskuv9w5py4
сегодня в 05:35
Реал имеет лучших мастеров в составе
112910415
112910415
сегодня в 05:05
Реал выехал на индивидуальном классе исполнителей !
а в остальном пока не очень ...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:49
Черепаха опять забил, обнадежил...
Incredulous
Incredulous ответ TOR громовержец (раскрыть)
сегодня в 01:32
Единственным объяснением того, что Анчелотти ставит Тчуамени, а не Асенсио, вижу только то, что папа Карло боится сильно нагружать защитника из-за его молодого возраста и непривычки к большим нагрузкам. Асенсио ещё вчера играл в Кастилье, а сегодня уже в основе Реала, ещё и сразу в таком плотном графике. По крайней мере другого объяснения я не нахожу.
TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 01:13
Карло всё-таки безнадёжен((
Зачем пожарник Тчуамени в защите,который обсалютно обделён футбольным интелектом наравне с Менди,когда есть с ходу очень прилично заигравший Асенсио.Зачем выпускать Родриго который обсалютно не в форме после травмы,вместо набравшего ход Гюлера.Много вопросов и мало ответов.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:09, ред.
Кетелар..., прям полно в прессе восторгов и авансов в его адрес. Ну не знаю, ребят.,..., не впечатлил. Да, пеналь хорошо пробил, но по игре какой то он больно цивилизованный и мягкий в позиционке, да и на острие. Даже в отсутствии столпов обороны РМ в лице Карвахаля и Менди, мадридские ребята его хавали на ура. А вот Лукман ..., вот этот живчик действительно талантлив, изворотлив, пластичен и быстр. Чем то по стилистике мне Доку из МС напоминает. И атаковал шикарно и передачи на гол раздавал и голешник в ближний от него был вкусный. Молодец парень.

Ну а Реал..., он и в Африке Реал. Даже с голой линией защиты, за счет Кили, Вини и Джуда..., просто на индивидуальном мастерстве взяли верх над симпатичной, но дубоватой Аталантой.

Отдельно хочу отметить гол Кили. Великолепный голешник, скорость и техника подработки мяча под удар, которые мне напомнили великого Зубастика на пике. Жаль Мбаппе, что травму получил. Уж не знаю что на личном фронте между Килей и Вини, но в футбольном смысле видно, что француз и бразил - на одной волне и с течением времени точно сыграются.

Хотелось бы ещё выделить Диаса и Себальоса, - много черновой работы в центре ребята выполнили. Очень много. Без них, за счёт физухи Аталанта, думаю, вполне могла додавить Мадрид. Федя Верде тоже был хорош, однако браковал он сёдня поболе (не знаю, с чем связано)

P.S. Реал и болел клуба с очень трудной победой. Мастерство, как говорится, не пропьёшь, хотя оборона на сегодня - просто дыра. Бавария, МС, Барселона и Ливерпуль накидают полную авоську без Менди и Карвахаля (имхо).
Capral
Capral
сегодня в 01:05, ред.
Давно я не видел такого нулевого Реала. Ни отдать, ни принять. В 1-м тайме вообще ходили пешком, никакого конструктива и мысли, причем не только в атаке ,но в центре поля. Даже голы Реала пришли, после не самых продуманных ходов. Вини потерялся, и только голом о себе напомнил. Вобщем и целом- суета и статичный футбол Мадрида. Без Модрича, без его мысли на поле, ничего у Реала не получалось, и откровенно говоря- на победу Реал не наиграл.

Аталанта в 1-м тайме злоупотребляла навесами- банальными и глупыми. Остроты у ворот Реала практически не было. Во 2-м тайме начали чаще играть низом, стали обострять, но тоже, не настолько, чтобы наиграть на победу, хотя в концовке могли спасти игру, когда снова ошибся Рюдигер... Не знаю, возможно кто-то со мной не согласится, но не увидел я сегодня особой игры у Аталанты. Много очевидного и предсказуемого футбола.

Вобщем, победа Реала, хотя- под оооооочень большим вопросом... Не знаю, что происходит с командой, но такой Реал как сегодня- меня очень огорчил. Пенальти в ворота гостей, мне показался левым. Ну вот, пожалуй и всё об игре.
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 01:01
поздравляю Реал, ну наконец то нужная и важная победа!!! осталось выиграть следующие два матча и все будет ок!!!
судья как обычно против Реала был, столько фолов не замечал, а пеналь, которого не было назначил, и даже ВАР не посмотрел!!
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 00:59
Индивидуальное мастерство каждого игрока Реала просто зашкаливает, я бы сказал при всех их проблемах, только это и спасает.) найти бы еще баланс в команде. Вообще боевая машина была бы.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:58
Есть такие нужные три очка
Беллингем абсолютно лучший игрок команды, шестой матч подряд забил
shur
shur
сегодня в 00:57
...мы просто были посильнее и поудачливее ,сливочные с Победой!!!
амурец
амурец
сегодня в 00:56
Реал с победой
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:55
В дерби седых дедов Анчи оказался посильнее))
Ретеги в концовке простил конечно
Гость
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