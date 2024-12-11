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«Ботафого» и «Пачука» встретятся во втором раунде Межконтинентального кубка

сегодня, 14:34

Во втором раунде Межконтинентального кубка в Катаре сыграют «Ботафого» (как обладатель Кубка Либертадорес) и «Пачука» (как победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ). Победитель этой пары на следующем этапе встретится с египетским «Аль-Ахли», выигравшим Лигу чемпионов Африки. В финале одну из этих команд ждёт встреча с «Реалом» (победителем Лиги чемпионов УЕФА).

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Ботафого  Пачука
Перевод с fifa.com
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shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:53
Там заруба будет не на шутку..... запросто можно на каждую встречу ставить ЖК 3,5 Б.
Гость
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