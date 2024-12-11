«Ботафого» и «Пачука» встретятся во втором раунде Межконтинентального кубка

Во втором раунде Межконтинентального кубка в Катаре сыграют «Ботафого» (как обладатель Кубка Либертадорес) и «Пачука» (как победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ). Победитель этой пары на следующем этапе встретится с египетским «Аль-Ахли», выигравшим Лигу чемпионов Африки. В финале одну из этих команд ждёт встреча с «Реалом» (победителем Лиги чемпионов УЕФА).
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях