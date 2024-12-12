Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписания

Глава Федерации футбола Панамы выразил желание сыграть со сборной России

сегодня, 13:37

Президент Федерации футбола Панамы Мануэль Ариас заявил источнику о желании провести товарищеский матч со сборной России.

Политика — не моё дело, это дело других людей. Но если брать спортивную составляющую, то я, конечно, хотел бы товарищеский матч со сборной России. Российская команда известна сильным составом с важными игроками. Нам придётся проконсультироваться с КОНКАКАФ и местными властями, нет ли у них каких-либо препятствий или оговорок в проведении матча. Но на данный момент никаких контактов с российской стороной у нас нет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Панама  Россия
Источник: sport24.ru
Официально«Ботафого» и «Пачука» встретятся во втором раунде Межконтинентального кубка
Вчера, 14:34
ОфициальноФИФА утвердила даты проведения женского чемпионата мира 2027 года
Вчера, 13:07
Осенью 2025 года Россия может сыграть со сборной из топ-15 рейтинга ФИФА
Вчера, 11:17
Стало известно, когда состоится перенесённый матч «Валенсии» и «Реала»
10 декабря
ОфициальноМолодёжная команда «Зенита» сыграет на международном турнире в Бразилии
08 декабря
В Эквадоре не смогли договориться о проведении матча со сборной России
08 декабря
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 14:59
Панама? Интересно. Проходил Панамским каналом и не раз.)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:45, ред.
Только меркантильный интерес "заставляет" такие страны искать встреч с нашей сборной. К футболу такие игры не имеют никакого отношения.
74en7ggpe4mf
74en7ggpe4mf
сегодня в 14:23
А шляпы они носят на Панаму
В ботиночках играют Нариман
tv98ndnd32xg
tv98ndnd32xg
сегодня в 13:49
Сколько стоит цена вопроса?
sihafazatron
sihafazatron ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 13:42
Просто бла-бла-бла
Вещий
Вещий
сегодня в 13:40
Политика не мое...но нужно проконсультироваться... разрешат или нет...
xdc8we5v5c98
xdc8we5v5c98
сегодня в 13:39
Интерес Панамы к товарищескому матчу с Россией показывает желание укрепить международные спортивные связи и повысить уровень своей команды. Однако для реализации этого плана потребуется согласование с соответствующими организациями и властями.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 