Глава Федерации футбола Панамы выразил желание сыграть со сборной России

Президент Федерации футбола Панамы Мануэль Ариас заявил источнику о желании провести товарищеский матч со сборной России.

Политика — не моё дело, это дело других людей. Но если брать спортивную составляющую, то я, конечно, хотел бы товарищеский матч со сборной России. Российская команда известна сильным составом с важными игроками. Нам придётся проконсультироваться с КОНКАКАФ и местными властями, нет ли у них каких-либо препятствий или оговорок в проведении матча. Но на данный момент никаких контактов с российской стороной у нас нет.