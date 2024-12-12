Дзюба: «Ни одного поражения от „Зенита“ — самое лучшее событие в 2024-м»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба назвал самое счастливое событие для себя в 2024 году.
Ни одного поражения от «Зенита» за год: две победы с «Локомотивом» и победа с «Акроном». Первую игру с «Акроном» против «Зенита» я не доиграл из-за травмы — счет был 0:0. А в Кубке я не участвовал. Поэтому за год ни одного поражения от «Зенита», пока я был на поле.
дурак на букву "М"...!!!
дурак на букву "М"...!!!
Это же Шлюба, для него это нормально. Он вроде когда в Туле был в аренде, орал что очень хочет против Зенита сыграть и сам готов заплатить. Уже точно не помню как там конкретно было...но крысиные поступки для него обыденное дело
Это же Шлюба, для него это нормально. Он вроде когда в Туле был в аренде, орал что очень хочет против Зенита сыграть и сам готов заплатить. Уже точно не помню как там конкретно было...но крысиные поступки для него обыденное дело
Я вообще не люблю таких заявлений от бывших игроков, с подобной бравадой, типа, вы меня выгнали, а я вам, так отомстил. Это всё равно, как человек уехавший из одной страны, начинает, уже будучи в другой стране тихо радоваться неудачам бывшей страны. Вобщем то, в словах Дзюбы, ничего криминального нет, но вот, такое злорадство, мне не по душе. Но Артёмке простительно, ведь его лицо, определенно не обезображено интеллектом, даже самым примитивным...)))
Я вообще не люблю таких заявлений от бывших игроков, с подобной бравадой, типа, вы меня выгнали, а я вам, так отомстил. Это всё равно, как человек уехавший из одной страны, начинает, уже будучи в другой стране тихо радоваться неудачам бывшей страны. Вобщем то, в словах Дзюбы, ничего криминального нет, но вот, такое злорадство, мне не по душе. Но Артёмке простительно, ведь его лицо, определенно не обезображено интеллектом, даже самым примитивным...)))