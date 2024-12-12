Дзюба: «Ни одного поражения от „Зенита“ — самое лучшее событие в 2024-м»

Нападающий «Акрона» назвал самое счастливое событие для себя в 2024 году.

Ни одного поражения от «Зенита» за год: две победы с «Локомотивом» и победа с «Акроном». Первую игру с «Акроном» против «Зенита» я не доиграл из-за травмы — счет был 0:0. А в Кубке я не участвовал. Поэтому за год ни одного поражения от «Зенита», пока я был на поле.