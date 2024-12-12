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Дзюба: «Ни одного поражения от „Зенита“ — самое лучшее событие в 2024-м»

вчера, 20:26

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба назвал самое счастливое событие для себя в 2024 году.

Ни одного поражения от «Зенита» за год: две победы с «Локомотивом» и победа с «Акроном». Первую игру с «Акроном» против «Зенита» я не доиграл из-за травмы — счет был 0:0. А в Кубке я не участвовал. Поэтому за год ни одного поражения от «Зенита», пока я был на поле.

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Все комментарии
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:34
...Минхерц, я баюшки,береги себя....Спок ночи!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:31
Гениально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:25
...да Витёк, Я бы ему налил, а сам бы и выпил,а он бы и не понял,
дурак на букву "М"...!!!
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 00:18
...нет Бро, там душой и не пахнет, прогнило насквозь..!!!
pomor445
pomor445
вчера в 22:19
Болван!!!
d48v3jgnm35z
d48v3jgnm35z
вчера в 21:25
Рукоблуд в первом матче трусливо сбежал с поля, а теперь из себя героя корчит.
lotsman
lotsman
вчера в 21:13
Паршивая душонка всё таки. Когда то кричал что готов заплатить чтобы сыграть против Зенита, недавно объяснял своё скромное реагирование на гол Зениту тем, что провёл лучшие годы в Зените, а теперь по ребячьи рад, что ни одного поражения от Зенита в этом году.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:01
Что - то порочное я услышал (увидел ) в словах Артёма. Сколько хорошего ему дал "Зенит", а в результате - отклик "благодарного слушателя". Как уничижительная рецензия на отличное произведение. Интересно, не стыдно ли Артёмке за такую радостную реакцию ? Уверен, нет.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:54
Артём наверное забыл, что интеллигентные люди, если он таковым себя считает, о бывших или ничего, или только хорошее.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:54
Маньячелло какой то... из новостей не вылазит...
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:54
Согласен!)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:53
Добра!!)))
Это же Шлюба, для него это нормально. Он вроде когда в Туле был в аренде, орал что очень хочет против Зенита сыграть и сам готов заплатить. Уже точно не помню как там конкретно было...но крысиные поступки для него обыденное дело
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:49
Приветствую!!!
Я вообще не люблю таких заявлений от бывших игроков, с подобной бравадой, типа, вы меня выгнали, а я вам, так отомстил. Это всё равно, как человек уехавший из одной страны, начинает, уже будучи в другой стране тихо радоваться неудачам бывшей страны. Вобщем то, в словах Дзюбы, ничего криминального нет, но вот, такое злорадство, мне не по душе. Но Артёмке простительно, ведь его лицо, определенно не обезображено интеллектом, даже самым примитивным...)))
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:43
Мда уж...и это самое счастливое событие в 2024 г...он вообще хорошо подумал, чтобы так ответить или как обычно??
LOpp
LOpp
вчера в 20:33
Хорошо, что Дзюба переключился со Спартака на Зенит
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:28
Уже не знает как возвысить себя
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