Ринат Билялетдинов: «Весной „Спартак“ опять будет кувыркаться»

Известный отечественный тренер прокомментировал результаты московского «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ .

Как «Спартак» играл с «Локомотивом», когда 1:3 проиграл, и как он сыграл, когда 5:2 выиграл, – практически две разные команды. Урок того поражения, несомненно, тренерский штаб «Спартака» усвоил. Я смотрел матч первый матч с «Локомотивом» и видел, что «Локомотив» и свежее, и лучше, тактически интереснее строит игру. Поэтому все закономерно. А вот когда 5:2, картина обратная. И «Спартаку» этот перерыв сейчас ни к чему. Еще на три-четыре тура у них этого запала бы хватило. Это проблема будет для «Спартака», снова набрать тот же ход на старте весенней части сезона. Опять он будет кувыркаться. Но это уже задача тренерского штаба.