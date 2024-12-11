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Ринат Билялетдинов: «Весной „Спартак“ опять будет кувыркаться»

сегодня, 15:00

Известный отечественный тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал результаты московского «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.

Как «Спартак» играл с «Локомотивом», когда 1:3 проиграл, и как он сыграл, когда 5:2 выиграл, – практически две разные команды. Урок того поражения, несомненно, тренерский штаб «Спартака» усвоил. Я смотрел матч первый матч с «Локомотивом» и видел, что «Локомотив» и свежее, и лучше, тактически интереснее строит игру. Поэтому все закономерно. А вот когда 5:2, картина обратная. И «Спартаку» этот перерыв сейчас ни к чему. Еще на три-четыре тура у них этого запала бы хватило. Это проблема будет для «Спартака», снова набрать тот же ход на старте весенней части сезона. Опять он будет кувыркаться. Но это уже задача тренерского штаба.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:49, ред.
Вот и посмотрим, если Станкович с этим работать не будет то так и произойдёт, Спартаку опять нужно будет время чтобы наиграть все связи и вкатиться в сезон. Но. Одно точно известно, Станкович не начнёт заново вертеть схему и тасовать состав, с этим он определился и эта определённость доживёт до весны и в этом явное преимущество Спартака весеннего перед Спартаком осенним.
NbKA555
NbKA555
сегодня в 15:14, ред.
Вероятность большая конечно.Сейчас все только об этом и говорят.Что Станкович не имеет опыта с такой длиной паузой.Но это его слова,значит он будет думать как лучше сделать.Бог поможет,уверен.Так что будем ждать весны.В любом случае,самое интересное только началось,прервавшись на каникулы)Всем добра!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:12
Не считаю мнение Билялетдинова старшего слишком авторитетным. Если такой серьёзный специалист, то пусть возглавит большой клуб, а потом предъявит свои достижения. А экспертов у нас слишком много - перебор... Каждый суслик считает себя агрономом.
Гость
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