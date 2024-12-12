Сёмин назвал лучшего футболиста РПЛ в 2024 году

Бывший тренер «Локомотива» рассказал, кого он считает лучшим футболистом РПЛ в 2024 году.

Лучший игрок 2024 года — Угальде. Во-первых, нападающий должен забивать голы. Забитых мячей у него больше всех. Во-вторых, он правильно принимал критику, ее было много. Многие говорили: кого взял «Спартак»? Сейчас они перестали подвергать сомнению его квалификацию. Он отлично работал и за счет этого вышел на новый уровень и стал приносить команде громадную пользу. Его же могу назвать и самым удивившим игроком. Я не разделяю эти две категории.