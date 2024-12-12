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Сёмин назвал лучшего футболиста РПЛ в 2024 году

вчера, 18:07

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, кого он считает лучшим футболистом РПЛ в 2024 году.

Лучший игрок 2024 года — Угальде. Во-первых, нападающий должен забивать голы. Забитых мячей у него больше всех. Во-вторых, он правильно принимал критику, ее было много. Многие говорили: кого взял «Спартак»? Сейчас они перестали подвергать сомнению его квалификацию. Он отлично работал и за счет этого вышел на новый уровень и стал приносить команде громадную пользу. Его же могу назвать и самым удивившим игроком. Я не разделяю эти две категории.

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Все комментарии
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:32
Я согласен с вами,сударь...в Спартаке после миллениума каких только клоунов не было,да и сейчас их немало,сколько нервов,денег это стоило трудно подсчитать...сечас треть состава можно разогнать,облегчить ведомость и подписать реально хороших игроков,про звезд не говорю,но детально точечно можно усилить команду
112910415
112910415
вчера в 19:22
да уж, Манфред удивил с огромным знаком "плюс" !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:10, ред.
Всё таки не одно и то же быть удивительным игроком и лучшим. Меня удивляет например Абена, этож надо будучи просто бездарнейшим футболистом попасть в топ клуб РПЛ на зарплату Лукойла. Я бы сказал это выдающееся достижение. Но у него же в том же Спартаке невероятная конкуренция в виде Хлксевича, Николсона и ещё дюжины людей называющих себя футболистами. Ну лучшими я никого бы их не назвал, даже футболистами язык не поворачивается.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:07
Ну я в общем-то совсем и не против )))
Capral
Capral ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
вчера в 18:58
Кончился Зенит, нет его больше!!!!!!! Пусть Питер навязывает борьбу, если конечно способен и знает, что-то это такое...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:56, ред.
Сомнений быть не может ни у кого я думаю...конечно лучший...!
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
вчера в 18:55
Палыч врать не станет,ну и Манфред конечно и вправду удивил,я думал ,очередное провальное подписание,ан нет,заиграл парень,ну и связка с Барко неплохая и даже очень...посмотрим что будет весной,хотелось бы чтобы Спартак навязал Зениту борьбу за титул
drug01
drug01
вчера в 18:42
Да он хороший игрок этого года
2bp4mt73agyc
2bp4mt73agyc
вчера в 18:17
Угальде действительно впечатляет! Сначала многие сомневались в его возможностях, но теперь он доказал всем, что может быть лидером атаки. Его умение забивать важные голы и прогрессировать под давлением критики делает его одним из самых ценных игроков лиги.
Capral
Capral
вчера в 18:16
Удивительно, что не Тюкавин.
Угальде- конечно лучший!!!!!!!
матос
матос
вчера в 18:10
Палыч прав , Угальде пока лучший.
shlomo
shlomo
вчера в 18:08
Ну дядя Юра врать не будет.... все правильно сказал.
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