Личка заявил, что не отказался бы от возвращения Захаряна в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном возвращении экс-хавбека «бело-голубых» Арсена Захаряна в московский клуб.
Я, конечно, слежу за Захаряном в Испании. Знаю, что он уже долгое время травмирован. Что касается его возможного возвращения или аренды в «Динамо», то я никогда не откажусь от такого игрока, как Арсен.
В нынешнем сезоне полузащитник пока не провел ни одного матча за «Реал Сосьедад» из‑за череды травм, дискомфорта и рецидивов. Захарян перешел в испанский клуб из московского «Динамо» летом 2023 года.