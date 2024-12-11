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Личка заявил, что не отказался бы от возвращения Захаряна в «Динамо»

вчера, 15:57

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном возвращении экс-хавбека «бело-голубых» Арсена Захаряна в московский клуб.

Я, конечно, слежу за Захаряном в Испании. Знаю, что он уже долгое время травмирован. Что касается его возможного возвращения или аренды в «Динамо», то я никогда не откажусь от такого игрока, как Арсен.

В нынешнем сезоне полузащитник пока не провел ни одного матча за «Реал Сосьедад» из‑за череды травм, дискомфорта и рецидивов. Захарян перешел в испанский клуб из московского «Динамо» летом 2023 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:19
К сожалению, Захарян потухшая звезда, которая не использовала свои мощи протонно-нейтронные связи, быстро аннигилировал запасы энергии. Сейчас что хотят выжить из продуктов распада гелия, у которой аннигиляционных синтезов нет, только что тяжелые металлы для распада которые фитиль урана не зажгут.
xh6qjnfavrbs
xh6qjnfavrbs
вчера в 18:20
Как футболист Захарян уже себя изжил ввиду чрезмерного усовершенствования в Европе.
112910415
112910415
вчера в 17:49
в России вполне может играть
lotsman
lotsman
вчера в 17:20
От его возвращения в Динамо уже большой пользы не будет. Захарян, это не звезда, которая долго светит, это метеорит, сверкнул и погас. Моё мнение, если он вернётся в РПЛ он может найти себе место в любом клубе и на уровне РПЛ сможет быть хорошим середняком, уже без блеска.)
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:51, ред.
Уже нет и никогда им не был. Первое время ярко взлетел, но также быстро и приземлился. С психикой у него непорядок. Можно вспомнить, как ещё при шварце, у него начались истерики на поле, как в игре со Спартаком, постоянно провоцировал Жиго... Потом, при Йокановиче у него случилась истерика, Славиша ходил успокаивал его. Думаю, как игрок- он не состоится, как большой игрок- точно. А его возможное возвращение в Россию не прибавит ему популярности, ни на Родине, ни в Европе. Надо было раньше думать, во что, может вылиться подобный вояж. Несмотря на юный возраст, думаю, уже сейчас его можно считать сбитым летчиком. Парень способный, однозначно, но карьеру себе подпортил...
sihafazatron
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:39
Еще бы...для нас и Пьяничи топы))) И все остальные там....
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:39
Дело в том что и заслуг особых не было
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:38
Для нас подойдёт. Только сломанный уже
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:26
Мне кажется, Захарян уже не выйдет на прежний уровень. А прошлые заслуги не долго будут сопровождать Арсена. Интересно, а зачем Личка всё это сказал? Лучше бы тратил свою энергию на Динамо, а не произносил пустые слова.
drug01
drug01
вчера в 16:16
Конечно! Игру бы команды укрепил!!!
Uberboss
Uberboss
вчера в 16:08
Личка думает, что Захарян после отдыха в Европе будет играть в Динамо? Глубокие сомнения.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:00
Это понятно, для РПЛ он отличный игрок
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