Личка заявил, что не отказался бы от возвращения Захаряна в «Динамо»

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вчера, 15:57

Главный тренер «Динамо» высказался о возможном возвращении экс-хавбека «бело-голубых» в московский клуб.

Я, конечно, слежу за Захаряном в Испании. Знаю, что он уже долгое время травмирован. Что касается его возможного возвращения или аренды в «Динамо», то я никогда не откажусь от такого игрока, как Арсен.

В нынешнем сезоне полузащитник пока не провел ни одного матча за «Реал Сосьедад» из‑за череды травм, дискомфорта и рецидивов. Захарян перешел в испанский клуб из московского «Динамо» летом 2023 года.