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Мостовой: «Пиняеву только 20 лет, но есть ощущение, что он уже ветеран»

вчера, 16:38

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил игру Сергея Пиняева в нынешнем сезоне, а также ответил на вопрос, почему футболист «Локомотива» мало забивает в РПЛ.

Пиняев — лучший молодой российский футболист. Природа наградила его лучшими качествами, многим это не дано. Другое дело, что его не всегда используют. В прошлом сезоне Сергея держали в запасе, в этом тоже. Пиняев не чувствует себя основным футболистом. Во-первых, из-за позиции. Сергей не центральный нападающий, он больше действует с фланга. Обычно фланговые полузащитники не так много забивают. Во-вторых, нужно подобрать ключи к Пиняеву. Сергею только 20 лет, но есть ощущение, что он уже ветеран.

Сергей Пиняев провел 17 матчей за «Локомотив» в сезоне 2024/25, забил два мяча и отдал 4 результативные передачи.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:41
Батраков в прошлом сезоне вышел на поле на позицию опорного и тут же забил в дебютом матче. В этом году начали выпускать от безысходности, забил 10 и отдал 6 передач, хотя тоже начинает под нападающими но заканчивает матчи в опорной зоне. Пиняев в команде уже 3 сезон. Получает дофига времени, играет постоянно в линии атаки. Что ещё должен делать тренер, которому нужен результат? Постоянно выпускать футболиста, который тупит только потому, что это Пиняев? Пусть конкурирует и выгрызает себе место в составе. Там отличного футболиста Митая вообще послали далеко, а этот в команде и продолжает получать время. Пользоваться надо игровым временем правильно!
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
вчера в 19:06
Кроме скорости особо ничего нет.
Uzetum
Uzetum
вчера в 18:11
Мостовому уже за пятьдесят, а ведет себя как пятнадцатилетний мальчик.
112910415
112910415
вчера в 17:45
Мостовой молчать не будет !
причём, по любому поводу ...
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:33
А при чём тут Мостовой? Я думал, что к Царю из Виго выстроилась очередь из клубов, желающих видеть его тренером... Но лавры эксперта не дают Александру покоя.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:22
Ну то что Пиняй лучший можно и не спорить... но царь везде успевает свои 5 граммов вставить.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:01
Этот "ветеран" легко электричку обгонит.))
Capral
Capral
вчера в 16:59
Пожалуй, можно согласиться с Мостом. А кто будет его правильно использовать- Галактионов? Смешно, его самого, еще надо учить. Фланговые, действительно забивают не много, если вспомнить, техника-виртуза В.Гуцаева, который, никогда голеодором не был. Пиняеву тренер нужен, при котором, он мог бы прогрессировать. Всегда обидно за молодые таланты, которые пропадают, попадая в руки футбольным невеждам...
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