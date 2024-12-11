Мостовой: «Пиняеву только 20 лет, но есть ощущение, что он уже ветеран»

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вчера, 16:38

Бывший игрок «Спартака» оценил игру в нынешнем сезоне, а также ответил на вопрос, почему футболист «Локомотива» мало забивает в РПЛ .

Пиняев — лучший молодой российский футболист. Природа наградила его лучшими качествами, многим это не дано. Другое дело, что его не всегда используют. В прошлом сезоне Сергея держали в запасе, в этом тоже. Пиняев не чувствует себя основным футболистом. Во-первых, из-за позиции. Сергей не центральный нападающий, он больше действует с фланга. Обычно фланговые полузащитники не так много забивают. Во-вторых, нужно подобрать ключи к Пиняеву. Сергею только 20 лет, но есть ощущение, что он уже ветеран.

Сергей Пиняев провел 17 матчей за «Локомотив» в сезоне 2024/25, забил два мяча и отдал 4 результативные передачи.