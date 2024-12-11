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Канчельскис: «Верю в футбольного бога, который наказывает Соболева»

вчера, 15:47

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве, которому пока так и не удалось отличиться за сине-бело-голубых в матчах РПЛ.

Это футбол, что Соболев не может забивать в «Зените». В одной команде всё будет супер, а в другой — наоборот. Может, «Зенит» — не та команда для Александра, там другой стиль. Есть много примеров: Торрес великолепно играл в «Ливерпуле», но приехал в «Челси» и потерялся, тот же Шевченко был лучшим в «Милане», а в «Челси» не получилось. Соболев просто потерялся в «Зените», отсюда много критики, ведь нападающий не забивает. Он приехал на место Сергеева, но пока не лучше него. Влияют и дают о себе знать высказывания в адрес «Спартака». Соболев некрасиво поступил по отношению к «Спартаку». Футбольный бог всегда наказывает, я постоянно говорил об этом. Некоторые люди смеются над этим, но это их проблемы. Я верю в футбольного бога, который наказывает Соболева за нехорошие действия.

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протон
протон
сегодня в 00:01
Почему футбольный бог до сих пор не наказал тебя за пьянство, зависть и малоумие?
9mhvku95zg4u
9mhvku95zg4u
вчера в 15:58
И это говорит некогда хороший игрок в футбол, жаль, что со временем он потерял рассудок.
h2yrnnjyc8yk
h2yrnnjyc8yk
вчера в 15:53
Соболь уже сам наверное пожалел
Гость
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