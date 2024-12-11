Канчельскис: «Верю в футбольного бога, который наказывает Соболева»

Бывший российский футболист высказался о нападающем «Зенита» , которому пока так и не удалось отличиться за сине-бело-голубых в матчах РПЛ .

Это футбол, что Соболев не может забивать в «Зените». В одной команде всё будет супер, а в другой — наоборот. Может, «Зенит» — не та команда для Александра, там другой стиль. Есть много примеров: Торрес великолепно играл в «Ливерпуле», но приехал в «Челси» и потерялся, тот же Шевченко был лучшим в «Милане», а в «Челси» не получилось. Соболев просто потерялся в «Зените», отсюда много критики, ведь нападающий не забивает. Он приехал на место Сергеева, но пока не лучше него. Влияют и дают о себе знать высказывания в адрес «Спартака». Соболев некрасиво поступил по отношению к «Спартаку». Футбольный бог всегда наказывает, я постоянно говорил об этом. Некоторые люди смеются над этим, но это их проблемы. Я верю в футбольного бога, который наказывает Соболева за нехорошие действия.