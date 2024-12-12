Круговой: «Санкт‑Петербург остаётся футбольной столицей России»

Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил, что всё ещё считает Санкт-Петербург футбольной столицей России.
Сезон идет, чемпион не менялся. Санкт‑Петербург остаётся футбольной столицей России, это могут изменить только титулы (других команд).
Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил, что всё ещё считает Санкт-Петербург футбольной столицей России.
Сезон идет, чемпион не менялся. Санкт‑Петербург остаётся футбольной столицей России, это могут изменить только титулы (других команд).
- Ты сам выбрал свою дорогу...
- Сбежал из Питера в Москву... Там не срослось... Теперь, узнав, что Зениту нужен защитник - начинаешь "закидывать удочки" для возвращения назад?
- Как говорил Бывалый (Моргунов) - ЭТО НЕ СЕРЬЁЗНО!!!
- Ты сам выбрал свою дорогу...
- Сбежал из Питера в Москву... Там не срослось... Теперь, узнав, что Зениту нужен защитник - начинаешь "закидывать удочки" для возвращения назад?
- Как говорил Бывалый (Моргунов) - ЭТО НЕ СЕРЬЁЗНО!!!