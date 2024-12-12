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Круговой: «Санкт‑Петербург остаётся футбольной столицей России»

вчера, 17:07

Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил, что всё ещё считает Санкт-Петербург футбольной столицей России.

Сезон идет, чемпион не менялся. Санкт‑Петербург остаётся футбольной столицей России, это могут изменить только титулы (других команд).

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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 22:08
Ещё один больной на голову вместе с членами РФС
Хиромант
Хиромант ответ Asper (раскрыть)
вчера в 19:13
- Да когда уже совсем прижмёт - заиграешь, где поставят...
Asper
Asper ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 19:02
Так у Зенита ж справа проблемы, а не слева
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:00
Бывает , забылся - по привычке , на автомате "ляпнул"...)
Futurista
Futurista
вчера в 18:29
Слово "титулы" уже почернело от ежедневного использования...
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:15
- Не. ну вот сейчас-то .опу лизать Зениту не надо!
- Ты сам выбрал свою дорогу...
- Сбежал из Питера в Москву... Там не срослось... Теперь, узнав, что Зениту нужен защитник - начинаешь "закидывать удочки" для возвращения назад?
- Как говорил Бывалый (Моргунов) - ЭТО НЕ СЕРЬЁЗНО!!!
sv9t4e85qc78
sv9t4e85qc78
вчера в 18:03
Круговой знает, что говорит, наверное, скучно ему на шестом месте.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:48
Где штаб-квартира РФС, там и столица.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:44
А это он к чему сказал?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:41
Помалкивал бы лучше круг
da6rza66kv3r
da6rza66kv3r
вчера в 17:14
Да продули они этот столичный статус вчистую Самарской области, там теперь до весны столица!
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