Агент Обухова: «Владимир хочет быть близок к семье, находиться в Москве»

Сергей Пушкин, агент нападающего «ФК Десять» Владимира Обухова ответил на вопрос об условиях возможного ухода игрока из своей нынешней команды.
Вариантов по параметрам, которые хочет Владимир, нет. Он желает быть близок к семье, находиться в Москве.
Сейчас его все устраивает в Медиалиге? На данный момент, видимо, да. Это жизнь. Если человек хочет быть ближе к семье, наверное, не расстроится, если не получит предложений.
Если у Обухова действительно всё хорошо в текущей команде, то вполне возможно, что он предпочтет остаться там, даже несмотря на отсутствие новых предложений. В конце концов, стабильность и гармония в жизни тоже важны.
Если у Обухова действительно всё хорошо в текущей команде, то вполне возможно, что он предпочтет остаться там, даже несмотря на отсутствие новых предложений. В конце концов, стабильность и гармония в жизни тоже важны.