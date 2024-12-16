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Агент Обухова: «Владимир хочет быть близок к семье, находиться в Москве»

сегодня, 19:24

Сергей Пушкин, агент нападающего «ФК Десять» Владимира Обухова ответил на вопрос об условиях возможного ухода игрока из своей нынешней команды.

Вариантов по параметрам, которые хочет Владимир, нет. Он желает быть близок к семье, находиться в Москве.

Сейчас его все устраивает в Медиалиге? На данный момент, видимо, да. Это жизнь. Если человек хочет быть ближе к семье, наверное, не расстроится, если не получит предложений.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 21:17
Медиалига? Почему ей уделяют столько внимания? Но деньги в ней есть... Потому и уделяют.
sub3tkp6sydk
sub3tkp6sydk
сегодня в 20:17
Похоже, что Сергей Пушкин ясно дал понять позицию своего клиента, Владимира Обухова. Игрок ценит комфорт и семейную близость выше возможных карьерных перспектив вне Москвы. В этом есть своя логика – для многих спортсменов семья играет важную роль, особенно когда речь идет о балансе между работой и личной жизнью.

Если у Обухова действительно всё хорошо в текущей команде, то вполне возможно, что он предпочтет остаться там, даже несмотря на отсутствие новых предложений. В конце концов, стабильность и гармония в жизни тоже важны.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 20:04
Нужно просто чемпионат Москвы организовать... чтобы далеко не ездить...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:03
Как много " намешано" в этой заметке и Пушкин и "Десять" (хорошо хоть не негритят) и Медиалига , и внутренние переживания и стенания Владимира красочно расписаны агентом ( Ну прямо драма С. Пушкина .) )
Вещий
Вещий
сегодня в 19:36
Иногда хотелки нужно засунуть куда подальше, если хочешь играть.
Гость
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