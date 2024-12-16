Агент Обухова: «Владимир хочет быть близок к семье, находиться в Москве»

Сергей Пушкин, агент нападающего « ФК Десять» ответил на вопрос об условиях возможного ухода игрока из своей нынешней команды.

Вариантов по параметрам, которые хочет Владимир, нет. Он желает быть близок к семье, находиться в Москве.

Сейчас его все устраивает в Медиалиге? На данный момент, видимо, да. Это жизнь. Если человек хочет быть ближе к семье, наверное, не расстроится, если не получит предложений.