«Барселона» вряд ли вернётся на «Камп Ноу» в этом сезоне

В «Барселоне» всё чаще слышны разговоры о том, что сыграть в этом сезоне на реконстриурованном стадионе «Камп Ноу» вряд ли удастся. Сообщается, что работы идут медленно.
К тому же есть некоторые технические аспекты, которые ещё не решены – например, аварийные выходы, а также посев газона. Кроме того, согласно правилу УЕФА все матчи сезона должны проводиться на одном и том же стадионе.
Напомним, сейчас «Барселона» играет домашние матчи на Олимпийском стадионе «Монжуик».
Ранее сообщалось, что «сине-грантовые» сделают всё возможное, чтобы сохранить регистрацию нападающего Даниэля Ольмо.
известных во всём мире Клуб нуждается в месте,где ему надо
играть, в стадионе! Нонсенс, сапожник без сапог! Мне кажется,
что если болейщики скинутся по сотке(учитывая и наши,кровные
из России матушки) всем Барселоновским братством,сразу
реконструируют! И будет кому то праздник под названием "Камп Ноу" -новое поле, а кому то,недобросовестным чинушам "Ноу",только по английски это будет-НЕТ!!!
известных во всём мире Клуб нуждается в месте,где ему надо
играть, в стадионе! Нонсенс, сапожник без сапог! Мне кажется,
что если болейщики скинутся по сотке(учитывая и наши,кровные
из России матушки) всем Барселоновским братством,сразу
реконструируют! И будет кому то праздник под названием "Камп Ноу" -новое поле, а кому то,недобросовестным чинушам "Ноу",только по английски это будет-НЕТ!!!
нет на них рычагов управления.
нет на них рычагов управления.