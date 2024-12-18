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«Барселона» вряд ли вернётся на «Камп Ноу» в этом сезоне

сегодня, 16:19

В «Барселоне» всё чаще слышны разговоры о том, что сыграть в этом сезоне на реконстриурованном стадионе «Камп Ноу» вряд ли удастся. Сообщается, что работы идут медленно.

К тому же есть некоторые технические аспекты, которые ещё не решены – например, аварийные выходы, а также посев газона. Кроме того, согласно правилу УЕФА все матчи сезона должны проводиться на одном и том же стадионе.

Напомним, сейчас «Барселона» играет домашние матчи на Олимпийском стадионе «Монжуик».

Ранее сообщалось, что «сине-грантовые» сделают всё возможное, чтобы сохранить регистрацию нападающего Даниэля Ольмо.

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shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:57
Не тех гастарбайтеров наняли... таджиков надо было пригласить.
shur
shur
сегодня в 16:42, ред.
...ключевое слово "медленно"...! Один из самых популярных,
известных во всём мире Клуб нуждается в месте,где ему надо
играть, в стадионе! Нонсенс, сапожник без сапог! Мне кажется,
что если болейщики скинутся по сотке(учитывая и наши,кровные
из России матушки) всем Барселоновским братством,сразу
реконструируют! И будет кому то праздник под названием "Камп Ноу" -новое поле, а кому то,недобросовестным чинушам "Ноу",только по английски это будет-НЕТ!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:40
все из за постоянных драк румын и албанцев на объекте.
нет на них рычагов управления.
Гость
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