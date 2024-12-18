«Барселона» вряд ли вернётся на «Камп Ноу» в этом сезоне

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сегодня, 16:19

В «Барселоне» всё чаще слышны разговоры о том, что сыграть в этом сезоне на реконстриурованном стадионе «Камп Ноу» вряд ли удастся. Сообщается, что работы идут медленно.

К тому же есть некоторые технические аспекты, которые ещё не решены – например, аварийные выходы, а также посев газона. Кроме того, согласно правилу УЕФА все матчи сезона должны проводиться на одном и том же стадионе.

Напомним, сейчас «Барселона» играет домашние матчи на Олимпийском стадионе «Монжуик».

Ранее сообщалось, что «сине-грантовые» сделают всё возможное, чтобы сохранить регистрацию нападающего Даниэля Ольмо.