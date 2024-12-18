«Дженоа» продала 77% акций румынскому бизнесмену

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сегодня, 19:58

Сегодня клуб Серии А «Дженоа» объявил об одобрении сделки по продаже Дану Шуку 77% акций клуба, включая контрольный пакет.

Дан Шуку – основатель крупнейшей в Румынии мебельной компании Mobexpert. Ему также принадлежит 90% акций клуба «Рапид» из Бухареста.