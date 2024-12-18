Сегодня клуб Серии А «Дженоа» объявил об одобрении сделки по продаже Дану Шуку 77% акций клуба, включая контрольный пакет.
Дан Шуку – основатель крупнейшей в Румынии мебельной компании Mobexpert. Ему также принадлежит 90% акций клуба «Рапид» из Бухареста.
Смена мажоритарного акционера представляет собой новую главу в истории старейшего клуба Италии, и мы надеемся, что приход Дана Шуку принесет экономическую стабильность и новые инвестиции для укрепления команды и инфраструктуры. «Дженоа» благодарит своих болельщиков за постоянную поддержку и с уверенностью смотрит в будущее, надеясь, что новый этап укрепит престиж, которого заслуживает клуб.
Шуку уже имеет опыт управления футбольными активами благодаря своему участию в клубе «Рапид», и его успехи в бизнесе могут положительно сказаться на развитии «Дженоа». Экономическая стабильность и укрепление инфраструктуры – ключевые факторы для успешного выступления команды на поле. Болельщики вправе надеяться, что под руководством нового владельца клуб сможет вернуть былую славу и снова начать бороться за высокие места в турнирной таблице.
Время покажет, насколько удачным окажется этот шаг, но уже сейчас можно сказать, что смена собственника принесла надежду на лучшее будущее для «Дженоа».
Шуку уже имеет опыт управления футбольными активами благодаря своему участию в клубе «Рапид», и его успехи в бизнесе могут положительно сказаться на развитии «Дженоа». Экономическая стабильность и укрепление инфраструктуры – ключевые факторы для успешного выступления команды на поле. Болельщики вправе надеяться, что под руководством нового владельца клуб сможет вернуть былую славу и снова начать бороться за высокие места в турнирной таблице.
Время покажет, насколько удачным окажется этот шаг, но уже сейчас можно сказать, что смена собственника принесла надежду на лучшее будущее для «Дженоа».