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«Дженоа» продала 77% акций румынскому бизнесмену

сегодня, 19:58

Сегодня клуб Серии А «Дженоа» объявил об одобрении сделки по продаже Дану Шуку 77% акций клуба, включая контрольный пакет.

Дан Шуку – основатель крупнейшей в Румынии мебельной компании Mobexpert. Ему также принадлежит 90% акций клуба «Рапид» из Бухареста.

Смена мажоритарного акционера представляет собой новую главу в истории старейшего клуба Италии, и мы надеемся, что приход Дана Шуку принесет экономическую стабильность и новые инвестиции для укрепления команды и инфраструктуры. «Дженоа» благодарит своих болельщиков за постоянную поддержку и с уверенностью смотрит в будущее, надеясь, что новый этап укрепит престиж, которого заслуживает клуб.

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сегодня в 20:19
Продажа контрольного пакета акций «Дженоа» Дану Шуку действительно открывает новую страницу в истории одного из старейших клубов Италии. Это важный момент не только для самого клуба, но и для его болельщиков, которые давно ждут стабильности и новых инвестиций.

Шуку уже имеет опыт управления футбольными активами благодаря своему участию в клубе «Рапид», и его успехи в бизнесе могут положительно сказаться на развитии «Дженоа». Экономическая стабильность и укрепление инфраструктуры – ключевые факторы для успешного выступления команды на поле. Болельщики вправе надеяться, что под руководством нового владельца клуб сможет вернуть былую славу и снова начать бороться за высокие места в турнирной таблице.

Время покажет, насколько удачным окажется этот шаг, но уже сейчас можно сказать, что смена собственника принесла надежду на лучшее будущее для «Дженоа».
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