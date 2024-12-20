Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призы

Родри — лучший футболист года по версии The Guardian

вчера, 22:32

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри стал лучшим футболистом 2024 года среди мужчин по версии The Guardian.

В голосовании приняли участие 197 бывших игроков, тренеров и журналистов. Хавбек становится шестым игроком, выигравшим данную награду после её введения в 2012-м. Ранее приз получали Лионель Месси, Криштиану Роналду, Лука Модрич, Роберт Левандовски и Эрлинг Холанд.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Родри («Манчестер Сити»)

2. Винисиус Жуниор («Реал», Мадрид)

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

4. Ламин Ямаль («Барселона»)

5. Джуд Беллингем («Реал», Мадрид)

6. Харри Кейн («Бавария»)

7. Лаутаро Мартинес («Интер», Милан)

8. Флориан Вирц («Байер», Леверкузен)

9. Даниэль Карвахаль («Реал», Мадрид)

10. Килиан Мбаппе («Реал», Мадрид)

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноРоссийская Премьер-Лига назвала автора лучшего гола ноября и декабря
Вчера, 17:18
ОфициальноБеллингем получил приз лучшему плеймейкеру 2024 года от IFFHS
19 декабря
ОфициальноОбъявлено имя лучшего тренера РПЛ в ноябре и декабре
19 декабря
ОфициальноЛа Лига назвала кандидатов на приз игроку месяца по итогам декабря
18 декабря
Стало известно, за кого голосовали известные игроки для премии The Best
18 декабря
ОфициальноРПЛ назвала претендентов на приз за лучший гол ноября и декабря
18 декабря
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 23:25
Вроде всё только начало налаживаться, а тут опять... Ждём очередной порции нытья.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:18
Ну значит так тому и быть ☝️😉
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:09
завтра Глобо (бразильский супер медиа компания) выберет Винисиуса лучшим игроком года...и так до конца года.
кружите винисиуса все!
b4ubgvehe2nu
b4ubgvehe2nu
вчера в 22:52
Очень достойная кандидатура.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:48
И сколько ещё подобных наград будет?
Есть же ЗМ, все остальное не важно
allemz
allemz
вчера в 22:46
Щас графитовый опять ныть будет, готовьтесь к информационному взрыву
shur
shur
вчера в 22:38, ред.
...не лучшие,но четверо в десяточке,хала Мадрид!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:36
Выбрали Родри ,значит это достойная кандидатура.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 