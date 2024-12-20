Родри — лучший футболист года по версии The Guardian

1734723125

вчера, 22:32

Полузащитник «Манчестер Сити» стал лучшим футболистом 2024 года среди мужчин по версии The Guardian.

В голосовании приняли участие 197 бывших игроков, тренеров и журналистов. Хавбек становится шестым игроком, выигравшим данную награду после её введения в 2012-м. Ранее приз получали Лионель Месси, Криштиану Роналду, Лука Модрич, Роберт Левандовски и .

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Родри («Манчестер Сити»)

2. («Реал», Мадрид)

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

4. Ламин Ямаль («Барселона»)

5. Джуд Беллингем («Реал», Мадрид)

6. Харри Кейн («Бавария»)

7. Лаутаро Мартинес («Интер», Милан)

8. Флориан Вирц («Байер», Леверкузен)

9. Даниэль Карвахаль («Реал», Мадрид)

10. Килиан Мбаппе («Реал», Мадрид)