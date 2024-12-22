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Диего Симеоне: «Команде пришлось помучиться, „Барселона“ очень хороша»

сегодня, 08:52
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:1).

Я счастлив, не стану лукавить. Команде пришлось помучиться, «Барселона» очень хороша, постоянно атакует. Сегодня сразу несколько футболистов отлично сыграли в защите, в особенности Облак. Благодаря этому мы выжили. Во втором тайме мы стали играть лучше. У Барриоса был хороший момент, и он сравнял счет. У «Барселоны» их было много, но богиня удачи помогла нам выстоять. Когда так много атакуешь, можешь запутаться, мы проявили терпение и воспользовались контратакой, забив прекрасный гол.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:09
Атлетико с победой, и выходом на первое место !!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:08
Диего ещё и с чувством юмора ☝️😜
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