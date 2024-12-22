Артета оценил шансы «Арсенала» на чемпионство

Главный тренер лондонского «Арсенала» оценил шансы команды на чемпионство после разгромной победы над «Кристал Пэлас» в матче 17-го тура АПЛ (5:1).

На данный момент мы ещё не в этой гонке, а у них [«Ливерпуля»] есть несколько игр в запасе. Любой команде на самом деле сложно выигрывать в каждом соревновании, так что всё может случиться. Мы хотим соревноваться так, как мы соревнуемся в каждой игре, и посмотрим, что произойдёт. Мы ещё даже не на полпути.