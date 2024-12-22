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Артета оценил шансы «Арсенала» на чемпионство

сегодня, 10:32

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил шансы команды на чемпионство после разгромной победы над «Кристал Пэлас» в матче 17-го тура АПЛ (5:1).

На данный момент мы ещё не в этой гонке, а у них [«Ливерпуля»] есть несколько игр в запасе. Любой команде на самом деле сложно выигрывать в каждом соревновании, так что всё может случиться. Мы хотим соревноваться так, как мы соревнуемся в каждой игре, и посмотрим, что произойдёт. Мы ещё даже не на полпути.

«Арсенал» набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

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Все комментарии
c63p9re792u4
c63p9re792u4
сегодня в 10:56
Тоже понесло от одной удачной игры.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:50
Спады бывают у всех команд... так что шанс всегда есть. Удачи Арсенал.
Гость
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