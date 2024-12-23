У МЮ — клубный антирекорд по пропущенным голам со стандартов за год в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» впервые с 1989 года оказался за пределами верхней половины таблицы чемпионата Англии непосредственно перед Рождеством.
После 17 матчей клуб занимает 13-е место, имея в активе 22 очка.
22 декабря команда на своём поле проиграла «Борнмуту» со счётом 0:3. Гол Дина Хёйсена, который вывел соперников манкунианцев вперёд, стал для МЮ 17-м пропущенным со стандартного положения в 2024 году. Таким образом, «Юнайтед» пропустили наибольшее количество голов со стандартов за календарный год в своей истории с момента основания Английской Премьер-Лиги в 1992-м.