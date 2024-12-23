У МЮ — клубный антирекорд по пропущенным голам со стандартов за год в АПЛ

1734938964

сегодня, 10:29

«Манчестер Юнайтед» впервые с 1989 года оказался за пределами верхней половины таблицы чемпионата Англии непосредственно перед Рождеством.

После 17 матчей клуб занимает 13-е место, имея в активе 22 очка.