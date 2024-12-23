Болельщики «Бетиса» забросали поле мягкими игрушками

1734953643

сегодня, 14:34

«Бетис» провёл благотворительную акцию на матче с «Райо Вальекано».

Болельщики команды забросали поле мягкими игрушками во время перерыва. Традиционная акция проводится с 2018 года и приурочена к началу рождественских праздников. Клуб побил рекорд, собрав 20 тысяч игрушек, которые в итоге были переданы в социальные организации для раздачи детям. Предыдущий рекорд составлял 19 тысяч, он был установлен в 2021 году.

Кроме того, в фан-зоне был установлен пункт сбора более крупных игрушек, предназначенных для валенсийских детей, пострадавших от наводнений.