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Мората поможет пострадавшему от наводнения спортивному центру

сегодня, 19:49

Нападающий «Милана» и капитан сборной Испании Альваро Мората профинансирует через свой фонд восстановление футбольного поля спортивного центра «Хауме Орти» в муниципалитете Алдайя (входит в провинцию Валенсия), который был разрушен в результате шторма DANA.

Идея состоит не только в том, чтобы постелить новый искусственный газон, но и в том, чтобы сделать раздевалку, трибуны и купить всё спортивное оборудование, которое унесло наводнение. В общей сложности, по оценкам, весь проект обойдётся примерно в 300 тысяч евро, которые в основном передаст Мората, а также другие игроки сборной, с которыми он контактировал.

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Все комментарии
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сегодня в 20:16
Альваро Мората показал себя настоящим примером для всех нас. Его инициатива не просто помогает восстановить футбольное поле, но и поддерживает сообщество, пострадавшее от стихии. Такой поступок говорит о его большом сердце и готовности помогать людям, нуждающимся в поддержке. Важно, что он привлекает и своих коллег по сборной, показывая, что вместе можно сделать гораздо больше. Это вдохновляющий пример того, как профессиональные спортсмены могут использовать своё влияние и ресурсы для позитивных изменений. Спасибо, Альваро, за твоё доброе дело!
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kd2q3bhuu8hs
сегодня в 19:57
Стоит только порадоваться за Морату, делающего доброе дело во имя футбола.
Вещий
Вещий
сегодня в 19:50
Достойный поступок.... и воздастся ему сторицей....
Гость
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