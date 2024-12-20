Мората поможет пострадавшему от наводнения спортивному центру

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сегодня, 19:49

Нападающий «Милана» и капитан сборной Испании профинансирует через свой фонд восстановление футбольного поля спортивного центра «Хауме Орти» в муниципалитете Алдайя (входит в провинцию Валенсия), который был разрушен в результате шторма DANA.

Идея состоит не только в том, чтобы постелить новый искусственный газон, но и в том, чтобы сделать раздевалку, трибуны и купить всё спортивное оборудование, которое унесло наводнение. В общей сложности, по оценкам, весь проект обойдётся примерно в 300 тысяч евро, которые в основном передаст Мората, а также другие игроки сборной, с которыми он контактировал.