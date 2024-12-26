Джикия чаще всего нарушал ПДД в 2024 году среди российских спортсменов

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сегодня, 17:59

Сайт «Постньюс» опубликовал список российских спортсменов, которые чаще всего нарушали ПДД в 2024 году.

Первое место занял защитник «Химок» . Он получил 652 штрафа на общую сумму 606 тысяч рублей.