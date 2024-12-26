Джикия чаще всего нарушал ПДД в 2024 году среди российских спортсменов

Сайт «Постньюс» опубликовал список российских спортсменов, которые чаще всего нарушали ПДД в 2024 году.
Первое место занял защитник «Химок» Георгий Джикия. Он получил 652 штрафа на общую сумму 606 тысяч рублей.
На третьей строчке оказался нападающий «Зенита» Александр Соболев (264 — 237 тысяч рублей), на четвёртой — форвард «Акрона» Артём Дзюба (258 — 222,5 тысячи рублей). Первую пятёрку замкнул полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов (216 — 155 тысяч рублей). Девятым в списке значится хавбек ЦСКА Рифат Жемалетдинов (176 — 184 тысячи рублей).