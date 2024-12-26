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Джикия чаще всего нарушал ПДД в 2024 году среди российских спортсменов

сегодня, 17:59

Сайт «Постньюс» опубликовал список российских спортсменов, которые чаще всего нарушали ПДД в 2024 году.

Первое место занял защитник «Химок» Георгий Джикия. Он получил 652 штрафа на общую сумму 606 тысяч рублей.

На третьей строчке оказался нападающий «Зенита» Александр Соболев (264 — 237 тысяч рублей), на четвёртой — форвард «Акрона» Артём Дзюба (258 — 222,5 тысячи рублей). Первую пятёрку замкнул полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов (216 — 155 тысяч рублей). Девятым в списке значится хавбек ЦСКА Рифат Жемалетдинов (176 — 184 тысячи рублей).

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протон
протон
сегодня в 18:43, ред.
Вот мы все говорим он нарушил , это потенциальные убийцы по сути , должны сидеть в тюрьме, могу привести массовые примеры почему должны сидеть...
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 18:26
...горец,однако!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:06
)))
shlomo
shlomo
сегодня в 18:06
ОТНЯТЬ ПРАВА И БОЛЬШЕ НЕ ДАВАТЬ.....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:03
Это в нем горячая кровь играет)))
Гость
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