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Вратарь «Енисея» помог в устранении последствий экологической катастрофы

вчера, 23:23

Вратарь «Енисея» Андрей Сорокин присоединился к волонтёрам на побережье Краснодарского края.

Вместе с командой футболист принимает активное участие в очистке территорий, загрязнённых мазутом. На протяжении трёх дней с раннего утра до позднего вечера игрок помогал в ликвидации последствий катастрофы.

15 декабря стало известно о попадании в Керченском проливе в шторм и крушении перевозившего мазут танкера «Волгонефть-212» и серьёзных повреждениях нефтеналивного танкера «Волгонефть-239», который сел на мель в районе порта Тамань.

Как сообщало агентство РИАМО, в результате спасательной операции, которая продолжалась почти сутки, с двух кораблей было эвакуировано 25 человек, один из членов экипажа танкера «Волгонефть-212» погиб.

По предварительным подсчётам экспертов, в результате двух ЧП в море вылилось около 3500 тонн мазута. К утру 18 декабря нефтепродукты покрыли почти 40 километров черноморского побережья в районе Анапы, а к 21 декабря площадь загрязнения увеличилась до 54 километров. Кроме того, единичные выбросы смешанного с водорослями мазута были отмечены на побережье в Керчи.

Сорокин поделился своими мыслями о трагедии:

Когда я увидел масштабы этого бедствия, у меня не было сомнений в том, что я должен быть здесь. Мы все можем сделать что-то, чтобы помочь природному миру восстановиться, и я верю, что каждый маленький шаг важен. Для меня это не просто вопрос экологии — это вопрос нашего будущего и будущих поколений.

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