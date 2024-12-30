Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Ахмат» подпишет чемпиона Казахстана

вчера, 10:50

Вратарь «Кайрата» Вадим Ульянов переходит в «Ахмат» в статусе свободного агента, так как его контракт с казахстанским клубом истекает 31 декабря. Игрок подпишет соглашение на 3,5 года.

Ульянов перешёл в алма-атинский «Кайрат» из московского «Кайрата» в феврале 2022 года. В текущем сезоне 23-летний россиянин сыграл 22 матча во всех турнирах, пропустил 19 мячей и 8 игр провёл на ноль. Ульянов является действующим чемпионом Казахстана.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» интересуется полузащитником «Мильонариоса».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Помазуна оценил вероятность перехода игрока в «Спартак»
29 декабря
Слухи«Динамо» отклонило предложение «Ботафого» по Бителло
29 декабря
РПЛ теряет одного из самых талантливых футболистов. Диспетчер «Динамо» перейдёт в успешный клуб
29 декабряВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
«Ахмат» или махачкалинское «Динамо» могут подписать вратаря «Кайрата»
29 декабря
СлухиПолузащитник «Динамо» Бителло согласился перейти в «Ботафого»
29 декабря
Представитель Виллиана оценил вероятность ухода игрока из ЦСКА
28 декабря
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:00
Гелии нужен достойный конкурент ща номер один. Опарина можно в аренду.
shur
shur
вчера в 11:14
...добро пожаловать в южный регион России Матушки!!!
Вещий
Вещий
вчера в 11:10
Думаю что принесет пользу клубу... удачи Вадиму!
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:09
Совершенно не удивительно, учитывая кто тренер Ахмата.
lotsman
lotsman
вчера в 11:09
Не плохое приобретение. Свободный агент, молодой...........)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 