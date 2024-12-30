«Ахмат» подпишет чемпиона Казахстана

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вчера, 10:50

Вратарь «Кайрата» переходит в «Ахмат» в статусе свободного агента, так как его контракт с казахстанским клубом истекает 31 декабря. Игрок подпишет соглашение на 3,5 года.

Ульянов перешёл в алма-атинский «Кайрат» из московского «Кайрата» в феврале 2022 года. В текущем сезоне 23-летний россиянин сыграл 22 матча во всех турнирах, пропустил 19 мячей и 8 игр провёл на ноль. Ульянов является действующим чемпионом Казахстана.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» интересуется полузащитником «Мильонариоса».