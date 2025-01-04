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«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном»

вчера, 22:28
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«Брайтон» сыграл вничью против «Арсенала» (1:1) в матче 20-го тура АПЛ.

Первый гол в игре на 16-й минуте забил нападающий «Арсенала» Итан Нванери. На 61-й минуте Жоао Педро с пенальти сравнял счёт.

«Брайтон» идёт на 10-м месте (28 очков), «Арсенал» занимает 2-е место (40 очков).

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03 января
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 00:22
Что же ты, Арсенал?!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:15
В первую очередь ничья в пользу Ливерпуля
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 22:57
чайки молодцы, продолжают приятно удивлять!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Wolverhampton (раскрыть)
вчера в 22:46, ред.
не то что бы левый, скорее всего довольно таки странный. Удар головой был в голову,а мяч то был,в стороне... Получается что это не игровой эпизод,когда в борьбе происходит удары головами. В принципе нарушение было,тянуло ли оно на пенальти, учитывая что судит Тейлор,должны канониры быть довольны,что ещё и красную не показал. Рефери очень своеобразный,что ему в голову взбредёт,тому и суждено быть. Основания для пенальти были, но не очень веские.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:43
И пенальти сомнительный и Арсенал сегодня был невыразителен....
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:40
Вот, досада...
ABir
ABir
вчера в 22:40
Вот сейчас Ливер может сделать отрыв от канониров угрожающим.
drug01
drug01
вчера в 22:39
Арсенал теряет важные очки, так играть нельзя!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:39
Неожиданным этот результат стал, прежде всего, для канониров.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:38
Забавный пенальти получился))
Тяжёлая игра получилась для обоих клубов.
Capral
Capral
вчера в 22:36
Жаль конечно, что Арсенал потерял такие важные очки, но надо признать и Брайтон был хорош, особенно во 2-м тайме. Очень понравился футбол от обеих команд. Вот, это уже, что-то из АПЛ...
По поводу пенальти- спорное решение, и что интересно, что во время игры было голосование, и 51% болельщиков высказали сомнения по поводу назначения пенальти, и я с ними согласен.
Я не знаю всех проблем Арсенала, не болельщик этой команды, но комментатор считает, что лондонцам необходимо усиление. Ну а пока ничья, которая, если не считать спорного пенальти, вобщем вполне объективная.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:34, ред.
Автор 100% матч не смотрел.
Арсенал не упустил победу, а спас несчастное очко.
Брайтон во втором тайме просто сминал "канониров" практически в каждом игровом эпизоде, за исключением штрафных, которые Арсенал изобретательно разыгрывал.

Невнятная игра подопечных Артеты в атаке продолжается и в новом году. Мартинели, "Плакса" и Эдегор так и не могут впереди ничего умного создать. По динамике сплошное однообразие: лишь навесы/закидушки и надежды на отскок Круглого под удар из второго темпа. В прошлом туре с Брентфордом это прокатило, а на сей раз Упс! Вингеры лондонцев абсолютно неспособны обыгрывать своих визави на флангах..., и здесь Артета бессилен - нужно усиление в части покупки исполнителей посерьёзней, нежели оба бразила.
Повторно убеждаюсь, что отсутствие Сака напрямую влияет на результат.

P.S. Ничейка в пользу Ливера и Сити.
PiolliNaVole
PiolliNaVole
вчера в 22:34
С Арсом всё ясно.
shur
shur
вчера в 22:34
...а фрегат "Ливер" на попутном ветре дальше!!!
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 22:30
Пенальти какой то левый бил Брайтон!
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