«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном»

«Брайтон» сыграл вничью против «Арсенала» (1:1) в матче 20-го тура АПЛ.
Первый гол в игре на 16-й минуте забил нападающий «Арсенала» Итан Нванери. На 61-й минуте Жоао Педро с пенальти сравнял счёт.
«Брайтон» идёт на 10-м месте (28 очков), «Арсенал» занимает 2-е место (40 очков).
По поводу пенальти- спорное решение, и что интересно, что во время игры было голосование, и 51% болельщиков высказали сомнения по поводу назначения пенальти, и я с ними согласен.
Я не знаю всех проблем Арсенала, не болельщик этой команды, но комментатор считает, что лондонцам необходимо усиление. Ну а пока ничья, которая, если не считать спорного пенальти, вобщем вполне объективная.
По поводу пенальти- спорное решение, и что интересно, что во время игры было голосование, и 51% болельщиков высказали сомнения по поводу назначения пенальти, и я с ними согласен.
Я не знаю всех проблем Арсенала, не болельщик этой команды, но комментатор считает, что лондонцам необходимо усиление. Ну а пока ничья, которая, если не считать спорного пенальти, вобщем вполне объективная.