«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном»

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вчера, 22:28

«Брайтон» сыграл вничью против «Арсенала» (1:1) в матче 20-го тура АПЛ .

Первый гол в игре на 16-й минуте забил нападающий «Арсенала» Итан Нванери. На 61-й минуте Жоао Педро с пенальти сравнял счёт.

«Брайтон» идёт на 10-м месте (28 очков), «Арсенал» занимает 2-е место (40 очков).