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«Наполи» разгромил «Фиорентину» и возглавил турнирную таблицу Серии А

вчера, 21:59
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)0 : 3Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Наполи» обыграл «Фиорентину» в матче 19-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 29-й минуте забил вингер «Наполи» Давид Нерес. На 54-й минуте Ромелу Лукаку реализовал пенальти. На 68-й минуте Скотт МакТоминэй довёл счёт до разгромного.

«Наполи» идёт на 1-м месте (44 очка), «Фиорентина» занимает 6-е место (32 очка).

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SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 01:03
Наполи идёт за скудетто!
PiolliNaVole
PiolliNaVole ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:55
Думаю, не особо повлияет. У Интера и скамейка сильнее, чем у Наполи.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ PiolliNaVole (раскрыть)
вчера в 22:54
Это ещё будет зависеть от того, насколько далеко Интер пойдёт в Лиге Чемпионов УЕФА.
PiolliNaVole
PiolliNaVole ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:48, ред.
Да щас, там мощнейший Интер имеется, у которого ещё и 2 матча в запасе.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:46
Всё, сказка фиалок закончилась. Наполи походу и заберёт скудетто в этом сезоне.
Capral
Capral
вчера в 22:41
Посмотрел 1-й тайм, и могу с уверенностью сказать, что без тормоза-77 совсем другой футбол от Наполи- более подвижный, живой и мяч никто не мучает без надобности. Зачем ему зарплату поднимают, с какой целью? Абсолютно галимый игрок, одноразовый...
ABir
ABir
вчера в 22:26
Мне всегда казалось, что Аталанта не долго будет возглавлять турнирную таблицу.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:14, ред.
Не видать Фиорентине Лиги чемпионов, как своих ушей. У неё был всплеск игры и результатов на короткое время. Борьба за чемпионство им тем более не светит. Хотя надежда у болельщиков была и она ещё не умела. Наполи не взять трофей - с наскока не получится.
PiolliNaVole
PiolliNaVole
вчера в 22:06
Безжалостная реализация от Наполи. Первый гол на мастерстве Нереса. Второй и трптий после ошибок ЦЗ. Не выбил на угловой попал в Ангиса, попытался спасти ситуацию, ударил по ногам, держи пенальти. Третий из того же ряда, решил обработать прострел в штрафной, но забыл, что дерево, мяч отлетел на ногу Мактоминею, держи гол.
С чего вообще Паладино на трёх защитников снова перешёл. Лукаку что ли таким образом удержать хотел?
Ну и в атаке у фиалок не тх день, как и в обороне, даже гол забили, но Кену мяч в руку попал. Были ещё пару моментов, но не свезло.
Отличная игра Ангисы, Лоботки, Мактоминея.
У МЮ там случаем нет обратного выкупа? Если нет, то пусть за 150 возвращают.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:04
Ну , что борьба за чемпионство обостряется?
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