«Наполи» разгромил «Фиорентину» и возглавил турнирную таблицу Серии А

«Наполи» обыграл «Фиорентину» в матче 19-го тура Серии А.
Первый гол в игре на 29-й минуте забил вингер «Наполи» Давид Нерес. На 54-й минуте Ромелу Лукаку реализовал пенальти. На 68-й минуте Скотт МакТоминэй довёл счёт до разгромного.
«Наполи» идёт на 1-м месте (44 очка), «Фиорентина» занимает 6-е место (32 очка).
С чего вообще Паладино на трёх защитников снова перешёл. Лукаку что ли таким образом удержать хотел?
Ну и в атаке у фиалок не тх день, как и в обороне, даже гол забили, но Кену мяч в руку попал. Были ещё пару моментов, но не свезло.
Отличная игра Ангисы, Лоботки, Мактоминея.
У МЮ там случаем нет обратного выкупа? Если нет, то пусть за 150 возвращают.
С чего вообще Паладино на трёх защитников снова перешёл. Лукаку что ли таким образом удержать хотел?
Ну и в атаке у фиалок не тх день, как и в обороне, даже гол забили, но Кену мяч в руку попал. Были ещё пару моментов, но не свезло.
Отличная игра Ангисы, Лоботки, Мактоминея.
У МЮ там случаем нет обратного выкупа? Если нет, то пусть за 150 возвращают.