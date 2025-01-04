«Наполи» разгромил «Фиорентину» и возглавил турнирную таблицу Серии А

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вчера, 21:59

«Наполи» обыграл «Фиорентину» в матче 19-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 29-й минуте забил вингер «Наполи» Давид Нерес. На 54-й минуте Ромелу Лукаку реализовал пенальти. На 68-й минуте Скотт МакТоминэй довёл счёт до разгромного.

«Наполи» идёт на 1-м месте (44 очка), «Фиорентина» занимает 6-е место (32 очка).