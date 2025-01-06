«Челси» рассматривает подписание Гуэхи в январе

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сегодня, 19:25

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» рассматривает возможность подписания еще одного центрального защитника в зимнее трансферное окно.

В клубе обсуждался вариант с подписанием защитника «Кристал Пэлас» , однако осуществить этот трансфер будет непросто, поскольку у защитника остается еще 18 месяцев контракта с клубом.

Отмечается, что в переговорах по возможной сделке может быть использован , выступающий за «Кристал Пэлас» на правах аренды. У «Челси» также есть возможность досрочного прекращения арендного соглашения.