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«Челси» рассматривает подписание Гуэхи в январе

сегодня, 19:25

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» рассматривает возможность подписания еще одного центрального защитника в зимнее трансферное окно.

В клубе обсуждался вариант с подписанием защитника «Кристал Пэлас» Марка Гуэхи, однако осуществить этот трансфер будет непросто, поскольку у защитника остается еще 18 месяцев контракта с клубом.

Отмечается, что в переговорах по возможной сделке может быть использован Трево Чалоба, выступающий за «Кристал Пэлас» на правах аренды. У «Челси» также есть возможность досрочного прекращения арендного соглашения.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:34
Все логично, защита Челси даёт постоянные сбои и она требует усиления. Одним словом, свежий центральный защитник лондонскому клубу точно нужен. Время покажет, насколько синие угадали с этим персонажем.. Правда ещё не факт, что подпишут именно Марка.
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