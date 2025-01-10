Начальник «Норильского Никеля»: «Произошедшее сейчас — безобразие»

Начальник мини-футбольного клуба «Норильский Никель» Олег Андреев прокомментировал произошедшее в матче Суперлиги с «Сибиряком» в Новосибирске.

Ранее в своём заявлении команда из Норильска сообщила об оскорблениях темнокожего игрока Нандо, который, не желая мириться с происходящим на трибуне, покинул площадку.

В прошлом году в одном из матчей Нандо уже подвергался оскорблениям на расовой почве. Мы все документы подавали по данному поводу. Но тогда, насколько я помню, доказательств этому не было найдено, хотя все в принципе всё слышали.

Произошедшее сейчас — безобразие. Считаю, что это вообще позорит нашу страну. В нынешней политической ситуации такие вещи нельзя допускать. Особенно когда мы должны быть едины. Нандо — гражданин России. И когда вдруг происходит такое — объяснений этому я не нахожу, кроме как отсутствие мозгов в головах у некоторых людей, которые допускают подобные выкрики.

Очень обидно за Нандо, который гражданин нашей страны и отстаивал её честь в форме сборной. И тут вдруг происходят недопустимые вещи. Безобразие. И несмотря на то, что Нандо возрастной игрок, на своей позиции он один из лучших в нашей лиге. А тут такие выкрики. Нандо был очень огорчён. Мы его успокоили насколько это возможно.