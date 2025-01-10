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Начальник «Норильского Никеля»: «Произошедшее сейчас — безобразие»

вчера, 11:54

Начальник мини-футбольного клуба «Норильский Никель» Олег Андреев прокомментировал произошедшее в матче Суперлиги с «Сибиряком» в Новосибирске.

Ранее в своём заявлении команда из Норильска сообщила об оскорблениях темнокожего игрока Нандо, который, не желая мириться с происходящим на трибуне, покинул площадку.

В прошлом году в одном из матчей Нандо уже подвергался оскорблениям на расовой почве. Мы все документы подавали по данному поводу. Но тогда, насколько я помню, доказательств этому не было найдено, хотя все в принципе всё слышали.

Произошедшее сейчас — безобразие. Считаю, что это вообще позорит нашу страну. В нынешней политической ситуации такие вещи нельзя допускать. Особенно когда мы должны быть едины. Нандо — гражданин России. И когда вдруг происходит такое — объяснений этому я не нахожу, кроме как отсутствие мозгов в головах у некоторых людей, которые допускают подобные выкрики.

Очень обидно за Нандо, который гражданин нашей страны и отстаивал её честь в форме сборной. И тут вдруг происходят недопустимые вещи. Безобразие. И несмотря на то, что Нандо возрастной игрок, на своей позиции он один из лучших в нашей лиге. А тут такие выкрики. Нандо был очень огорчён. Мы его успокоили насколько это возможно.

Суперлига по футзалу заявила, что по факту инцидента будет организована служебная проверка, а материалы для рассмотрения были переданы в профильный юрисдикционный орган Российского футбольного союза. Также проверку инцидента проводит ГУ МВД России по Новосибирской области.

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Источник: matchtv.ru
Официально«Норильский Никель» сообщил об оскорблениях темнокожего игрока команды
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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:52, ред.
Меня всегда интересовал вопрос: "Почему в одной команде играет несколько чернокожих футболистов, а оскорбляют одного?".
Причём к остальным отнясятся с тёплым отношением, даже с любовью.
Может надо в футболистах искать корень зла?
Да оскорблять нехорошо, тем более на расовой почве, но тут как говориться чего не скажешь в запале.
Самый яркий пример в современном фуьболе это Винисиус из Реала, тот аж взахлеб ревёт о расизме, а сам проявляет ко всем неуважение, за что и получает огромную порции оскорблении.
Да, надо разбираться и наказывать как болельщиков так и футболистом, причём футболистов за подобные проявления неуважения как к болельщикам, так и другим футболистам, очень строго.
Глядишь и такие как Винисиус перестанут провоцировать окружающих и на трибунах будет меньше расизма.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:36
Наверное это было похмелье после НГ у людей)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:19
При пустых трибунах пускай играют...
allemz
allemz
вчера в 12:11
Поговаривают, что футболист обиделся после слов "нам-то не гони..."))
pre58zjtkcdx
pre58zjtkcdx
вчера в 11:56
Эта тема будет бесконечная и периодически будет всплывать
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