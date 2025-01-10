Начальник «Норильского Никеля»: «Произошедшее сейчас — безобразие»

Начальник мини-футбольного клуба «Норильский Никель» Олег Андреев прокомментировал произошедшее в матче Суперлиги с «Сибиряком» в Новосибирске.
Ранее в своём заявлении команда из Норильска сообщила об оскорблениях темнокожего игрока Нандо, который, не желая мириться с происходящим на трибуне, покинул площадку.
В прошлом году в одном из матчей Нандо уже подвергался оскорблениям на расовой почве. Мы все документы подавали по данному поводу. Но тогда, насколько я помню, доказательств этому не было найдено, хотя все в принципе всё слышали.
Произошедшее сейчас — безобразие. Считаю, что это вообще позорит нашу страну. В нынешней политической ситуации такие вещи нельзя допускать. Особенно когда мы должны быть едины. Нандо — гражданин России. И когда вдруг происходит такое — объяснений этому я не нахожу, кроме как отсутствие мозгов в головах у некоторых людей, которые допускают подобные выкрики.
Очень обидно за Нандо, который гражданин нашей страны и отстаивал её честь в форме сборной. И тут вдруг происходят недопустимые вещи. Безобразие. И несмотря на то, что Нандо возрастной игрок, на своей позиции он один из лучших в нашей лиге. А тут такие выкрики. Нандо был очень огорчён. Мы его успокоили насколько это возможно.
Суперлига по футзалу заявила, что по факту инцидента будет организована служебная проверка, а материалы для рассмотрения были переданы в профильный юрисдикционный орган Российского футбольного союза. Также проверку инцидента проводит ГУ МВД России по Новосибирской области.
Причём к остальным отнясятся с тёплым отношением, даже с любовью.
Может надо в футболистах искать корень зла?
Да оскорблять нехорошо, тем более на расовой почве, но тут как говориться чего не скажешь в запале.
Самый яркий пример в современном фуьболе это Винисиус из Реала, тот аж взахлеб ревёт о расизме, а сам проявляет ко всем неуважение, за что и получает огромную порции оскорблении.
Да, надо разбираться и наказывать как болельщиков так и футболистом, причём футболистов за подобные проявления неуважения как к болельщикам, так и другим футболистам, очень строго.
Глядишь и такие как Винисиус перестанут провоцировать окружающих и на трибунах будет меньше расизма.
Причём к остальным отнясятся с тёплым отношением, даже с любовью.
Может надо в футболистах искать корень зла?
Да оскорблять нехорошо, тем более на расовой почве, но тут как говориться чего не скажешь в запале.
Самый яркий пример в современном фуьболе это Винисиус из Реала, тот аж взахлеб ревёт о расизме, а сам проявляет ко всем неуважение, за что и получает огромную порции оскорблении.
Да, надо разбираться и наказывать как болельщиков так и футболистом, причём футболистов за подобные проявления неуважения как к болельщикам, так и другим футболистам, очень строго.
Глядишь и такие как Винисиус перестанут провоцировать окружающих и на трибунах будет меньше расизма.