«Норильский Никель» сообщил об оскорблениях темнокожего игрока команды

Мини-футбольный клуб «Норильский никель» выступил с заявлением, в котором сообщил об оскорблениях игрока своей команды со стороны болельщиков «Сибиряка».

Незадолго до конца сегодняшнего, второго матча 14-го тура между командами «Сибиряк» и «Норильский никель» произошёл инцидент, который в любом здоровом обществе ничего кроме отвращения вызвать не может. Группа активных болельщиков новосибирского клуба, ведомая то ли обидой за череду поражений своей команды, то ли элементарным бескультурьем и свинством, начала организованно и продолжительно оскорблять нашего игрока Нандо. Не вдаваясь в детали, можно уверенно сказать, что случилось проявление расизма. В итоге наш темнокожий игрок, к слову, ещё в недавнем прошлом защищавший цвета российской сборной, не желая мириться с происходящим на трибуне был вынужден досрочно покинуть игровую площадку.

Мы твёрдо убеждены, что подобные люди из числа фанатов, страдающие расовыми и иными предрассудками, не должны иметь ничего общего с футзалом, равно как и со спортом в целом. Место им не на трибунах спортсооружения, а в загоне для скота.