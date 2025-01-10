Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойя

«Норильский Никель» сообщил об оскорблениях темнокожего игрока команды

вчера, 10:29

Мини-футбольный клуб «Норильский никель» выступил с заявлением, в котором сообщил об оскорблениях игрока своей команды со стороны болельщиков «Сибиряка».

Незадолго до конца сегодняшнего, второго матча 14-го тура между командами «Сибиряк» и «Норильский никель» произошёл инцидент, который в любом здоровом обществе ничего кроме отвращения вызвать не может. Группа активных болельщиков новосибирского клуба, ведомая то ли обидой за череду поражений своей команды, то ли элементарным бескультурьем и свинством, начала организованно и продолжительно оскорблять нашего игрока Нандо. Не вдаваясь в детали, можно уверенно сказать, что случилось проявление расизма. В итоге наш темнокожий игрок, к слову, ещё в недавнем прошлом защищавший цвета российской сборной, не желая мириться с происходящим на трибуне был вынужден досрочно покинуть игровую площадку.

Мы твёрдо убеждены, что подобные люди из числа фанатов, страдающие расовыми и иными предрассудками, не должны иметь ничего общего с футзалом, равно как и со спортом в целом. Место им не на трибунах спортсооружения, а в загоне для скота.

Надеемся, что РФС и другие компетентные организации примут решительные меры, чтобы в будущем подобные инциденты не повторились не только в Новосибирске — в городе, в котором, как мы знаем, славные спортивные (в том числе и футзальные) традиции, но и в других уголках нашей великой страны.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Матч «Ювентус» — «Фиорентина» прерывали из-за расистских выкриков
30 декабря 2024
Задержанных футболисток «Ривер Плейта» освободили из-под стражи
29 декабря 2024
Сына Диего Симеоне Джанлуку обвинили в расизме
04 ноября 2024
Рафинья высказался об отношении Винисиуса к проблеме расизма
03 ноября 2024
Винисиус поддержал игроков «Барселоны» после расистских оскорблений
27 октября 2024
Официально«Реал» расследует оскорбления со стороны болельщиков в матче с «Барселоной»
27 октября 2024
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:45
С проявлением расизма не согласен во всех его ипостасях. Но как правило такие излишне патетические речи не чего общего с борьбой с этим явлением не имеют ,а в основном предназначены для самопиара и обозначение бурной деятельности. И не удивлюсь , что за этим заявлением последуют другие, и не чего кроме "словоблудия" от них ожидать не стоит.
Между тем расизм бывает направлен против различный этнических групп людей и должен адекватно наказываться.
И не надо меня пытаться поймать на слове и , что то от себя додумывать. В моём посту сказано , про "пламенную" речь и только. Теперь прочитаем, что ВЫ сам пишете про эту статью - "Опущу за ненадобностью содержание всей статьи, а обращу внимание лишь на одну строчку заявления," - как видите и ВАМ достаточно одной строчки , а остальное можно опустить за ненадобностью , а от меня Вы видимо хотите ,что бы я проникся - Жаль...)
u3uyrkrfpf9c
u3uyrkrfpf9c
вчера в 12:30
Это часть футбольного шоу и негры должны знать и принимать это, либо играть в другом месте, например в Африке.
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:42
Вот зачем эти пафосные речи. Зафиксировали оскорбление, подали жалобу в соответствующие инстанции, наказали виновных, забыли. Не превращайте это в шоу, как на Западе, потом сами устанете разгребать последствия этой "толерантности". Негр, белый, азиат, - какая разница. Оскорбление есть оскорбление, и не важно кому оно было нанесено. Почему-то тысячи матов в сторону наших футболистов никто не замечает, а вот негр это да, это конечно совсем другое...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:17
Какая пламенная речь , аж до "мурашек" пробирает...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:43
Обидели загорелого....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 