Матч «Ювентус» — «Фиорентина» прерывали из-за расистских выкриков

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вчера, 09:19

Матч Серии А между «Ювентусом» и «Фиорентиной» был приостановлен в первом тайме.

По информации источника, это произошло на 6-й минуте из-за расистских выкриков в адрес нападающего туринской команды со стороны некоторых болельщиков гостей.

Арбитр после приостановки поединка проконсультировался с двумя тренерами — и , сообщив, что происходит, пока обе команды находились в центре поля. На 8-й минуте встреча возобновилась после объявления диктора стадиона, который предложил «фанатам немедленно прекратить дискриминационные выкрики расистского характера», подчеркнув риск того, что, если они продолжат, матч будет снова остановлен.

Через несколько секунд со стороны фанатской трибуны «Юве» раздались крики в поддержку сербского центрфорварда.