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Матч «Ювентус» — «Фиорентина» прерывали из-за расистских выкриков

вчера, 09:19
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Матч Серии А между «Ювентусом» и «Фиорентиной» был приостановлен в первом тайме.

По информации источника, это произошло на 6-й минуте из-за расистских выкриков в адрес нападающего туринской команды Душана Влаховича со стороны некоторых болельщиков гостей.

Арбитр Маурицио Мариани после приостановки поединка проконсультировался с двумя тренерами — Тиаго Моттой и Раффаэле Палладино, сообщив, что происходит, пока обе команды находились в центре поля. На 8-й минуте встреча возобновилась после объявления диктора стадиона, который предложил «фанатам немедленно прекратить дискриминационные выкрики расистского характера», подчеркнув риск того, что, если они продолжат, матч будет снова остановлен.

Через несколько секунд со стороны фанатской трибуны «Юве» раздались крики в поддержку сербского центрфорварда.

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saenmaxdwdj3
saenmaxdwdj3
вчера в 09:56
А при чем здесь расизм, кто черный или желтый?
Гость
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