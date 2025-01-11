Быстров: «Однажды сказали отдать премиальные арбитру, чтобы отсудил честно»

Бывший футболист в интервью источнику рассказал, как «левый человек» просил игроков команды заплатить судье, чтобы он отсудил игру честно.

Я знаю случаи, когда говорилось: «Надо заплатить судьям, чтобы они судили честно». У меня такое было в одном клубе, нам сказали, что нужно отдать премиальные арбитру, чтобы он отсудил честно. Это единственный случай в моей карьере.

Я не знаю фамилии. Я знаю матч, в котором играл. Я в игре не могу определить, честно работает судья или нет. Отдал ли в итоге премиальные? Я их не получил.

Что это был за матч? Я играл не во многих командах, поэтому догадаться не сложно. Если честно, я не помню, как закончился матч, но точно не выиграли – проиграли или вничью сыграли. Да не факт, что всё так и происходит – левый человек пришёл и сказал, что нужно вот так сделать. Не факт, что это всё доходит до руководства и судей. Это околофутбольные люди, и они решают свои вопросы. Если бы я знал, что судье дали деньги, то мог бы сказать фамилию, имя, отчество и матч.

У нас матчей в чемпионате, когда команды сдавали игры, было достаточно, а наша комиссия ни одну игру не признала договорной. Я невооружённым взглядом смотрел пару матчей: было достаточно факторов, благодаря которым можно сказать, что матч был нечестным. Простой пример: когда вратарь при счёте 1:1 весь сезон тянул время, а в моменте начинает быстро вводить мяч в игру – это достаточный повод, чтобы сказать: «Он с ума сошёл? Хотел обыграть гранд, когда всю жизнь тянул время, а сейчас решил быстро за мячом сбегать?» Этого фактора для меня достаточно. Это матч «Амкара» и «Анжи» в Перми – вратарь на 85-й минуте быстро побежал за мячом, чтобы команда быстрее провела атаку на его ворота.