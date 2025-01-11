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Быстров: «Однажды сказали отдать премиальные арбитру, чтобы отсудил честно»

вчера, 14:24

Бывший футболист Владимир Быстров в интервью источнику рассказал, как «левый человек» просил игроков команды заплатить судье, чтобы он отсудил игру честно.

Я знаю случаи, когда говорилось: «Надо заплатить судьям, чтобы они судили честно». У меня такое было в одном клубе, нам сказали, что нужно отдать премиальные арбитру, чтобы он отсудил честно. Это единственный случай в моей карьере.

Я не знаю фамилии. Я знаю матч, в котором играл. Я в игре не могу определить, честно работает судья или нет. Отдал ли в итоге премиальные? Я их не получил.

Что это был за матч? Я играл не во многих командах, поэтому догадаться не сложно. Если честно, я не помню, как закончился матч, но точно не выиграли – проиграли или вничью сыграли. Да не факт, что всё так и происходит – левый человек пришёл и сказал, что нужно вот так сделать. Не факт, что это всё доходит до руководства и судей. Это околофутбольные люди, и они решают свои вопросы. Если бы я знал, что судье дали деньги, то мог бы сказать фамилию, имя, отчество и матч.

У нас матчей в чемпионате, когда команды сдавали игры, было достаточно, а наша комиссия ни одну игру не признала договорной. Я невооружённым взглядом смотрел пару матчей: было достаточно факторов, благодаря которым можно сказать, что матч был нечестным. Простой пример: когда вратарь при счёте 1:1 весь сезон тянул время, а в моменте начинает быстро вводить мяч в игру – это достаточный повод, чтобы сказать: «Он с ума сошёл? Хотел обыграть гранд, когда всю жизнь тянул время, а сейчас решил быстро за мячом сбегать?» Этого фактора для меня достаточно. Это матч «Амкара» и «Анжи» в Перми – вратарь на 85-й минуте быстро побежал за мячом, чтобы команда быстрее провела атаку на его ворота.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:34
Вот назови мне хоть одну статью в УК, или в любом другом кодексе, где взятка легитимна))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:50, ред.
Это в академическом - теоретическом смысле так.
Если же взятка прописана в законе и является его неотъемлемой частью, то никто никуда обращаться не будет, а если и будет, то найдёт себе же на *опу гемор.
Igo0rek
Igo0rek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:42
Если у тебя кто-то вымогает взятку, ты можешь обратиться в прокуратуру и можешь быть уверен, это человека закроют. А если ты говоришь про распил бюджетных денег, да и любых других, то умельцы давно научились делать это не нарушая закон. Но так вообще в любой стране мира.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:32, ред.
Доказать ЧТО ? Факт воровства, которое в законе? А главное кому ..., кому доказывать ?! )))))
Igo0rek
Igo0rek ответ Vea (раскрыть)
вчера в 16:27
Это был ответ на комментарий, а не подытог новости.
Igo0rek
Igo0rek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:26
Просто это доказать сложно, потому что нужно ловить с поличным, а не из интервью футболистов спустя 10-15 лет))
Vea
Vea ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 15:44
А кто сказал, что это должностное лицо? Он же говорит левый человек. Этот тип к судье то может никакого отношения не имёл. Просто развод был.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 15:43, ред.
Де юре, да. Но де факто - всем на*рать на де юре.
Vea
Vea
вчера в 15:41
Это Дзюба развлекался.
Igo0rek
Igo0rek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:39
С чего бы это? Это получение взятки должностным лицом.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:36, ред.
Алекс, это РПЛ. Быстров ничего предосудительного не сделал. Здесь дать на лапу судье - и есть закон.
Leki_chelsea
Leki_chelsea
вчера в 15:33
Да как же без Анжи тут ) а спартак так не делал.)? Нужно начать с Быстрова жестко допросить пока фамилии не скажет и начать все это вот все с Спартака , потом спартак и его болельшики жестко накажут быстрова ) больше быстров не будет на других стрелки метать) вот отвечает пусть за свои слова). А так на других стрелки метать не трудно , а на себя смотреть ?
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:02, ред.
Это всё пустые разговоры... Но тема прозвучала в публичном пространстве, для правоохранительных органов такое должно выглядеть, как официальное заявление о коррупции. Быстрова, как минимум, нужно допросить - пусть предоставит факты. Подобных людей нужно учить отвечать за свои слова.
drug01
drug01
вчера в 14:26
Это интересная история если не фейк!
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